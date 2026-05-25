Bogotá ha recuperado 12.548 llantas abandonadas en el espacio público durante 2026

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con entidades distritales y gestores autorizados, adelanta la estrategia ‘Llantatón’, una iniciativa que busca intervenir puntos críticos con acumulación de llantas usadas y garantizar su correcta gestión ambiental.

La estrategia se desarrolla en el marco de la Mesa Distrital de Llantas Usadas, creada mediante el Decreto Distrital 646 de 2025 como una instancia de coordinación interinstitucional liderada por la UAESP para articular acciones relacionadas con la gestión integral de estos residuos.

En lo corrido de 2026, la estrategia ha permitido recuperar 12.548 llantas abandonadas en el espacio público de Bogotá, equivalentes a las que dejarían mal dispuestas 3.137 carros tras cambiar sus cuatro llantas. La iniciativa articula acciones distritales para garantizar su adecuada disposición final.

La Mesa Distrital está conformada por la UAESP, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Gobierno, el IDIGER, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las Alcaldías Locales y sistemas posconsumo autorizados, quienes trabajan conjuntamente en la identificación de puntos críticos, la planeación de jornadas de recolección y la disposición final adecuada de las llantas recuperadas.

Desde el Distrito se hace un llamado a talleres, montallantas y comercializadores de llantas para que realicen una disposición adecuada de estos residuos. Estos establecimientos deben estar inscritos ante la Secretaría Distrital de Ambiente y vinculados a un sistema posconsumo, además de cumplir con los criterios establecidos para su almacenamiento.

Este proceso de inscripción y vinculación es gratuito. La información sobre este proceso puede consultarse en: Secretaría Distrital de Ambiente – Gestores de llantas usadas

La ciudadanía también puede aportar a la adecuada gestión de estos residuos: quienes cambien las llantas de su bicicleta, moto o vehículo pueden entregarlas gratuitamente en las jornadas de Llantatón que se realizan en diferentes puntos de la ciudad y pueden ser consultadas en las redes sociales de la UAESP.

La correcta disposición de las llantas fuera de uso contribuye al cuidado del ambiente, la salud pública y la protección del espacio público en Bogotá.