Elección presidencial en Colombia: Comenzaron las votaciones en el exterior

–Tal como estaba previsto, se abrieron este lunes las urnas en el exterior para que los connacionales habilitados para votar ejerzan el derecho al sufragio en las elecciones presidenciales en 67 países.

De hecho, en algunos puntos del orbe, los connacionales comenzaron a votar la víspera. Mientras en Colombia corrían las tres de la tarde del domingo, en Auckland, Nueva Zelanda, eran las 8:00 a. m. del lunes y, por supuesto, los colombianos empezaron a votar, y continuó en 17 consulados de 13 países.

En el Palacio de San Carlos, la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio, junto al

Presidente del Consejo Nacional Electoral, Magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, el Registrador Delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, el Viceministro del Interior, Jaime… pic.twitter.com/McAthnZrMY — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 24, 2026

Así se vivió la apertura en Bogotá.

Se abrieron las urnas en el exterior para que los connacionales habilitados para votar ejerzan el derecho al sufragio en las elecciones presidenciales en 67 países. Mientras en Colombia corrían las tres de la tarde del domingo, en Auckland, Nueva Zelanda, eran las 8:00 a. m. del… pic.twitter.com/AqW3HQFah1 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 24, 2026

La jornada democrática en el exterior se prolongará durante toda esta semana, hasta el domingo 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el exterior, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, instaló el Puesto de Mando Unificado, con la participación del Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de… pic.twitter.com/KWBb7g90Go — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 24, 2026

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .