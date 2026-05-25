Fuerza Pública incauta más de tres y media toneladas de cocaína y destruye dos laboratorios que producían al mes cuatro toneladas de la droga

–En sendos operativos la Policía y el Ejército incautaron más de tres y media toneladas de cocaína y desmantelaron dos laboratorio que producían cerca de dos toneladas mensuales de la droga cada uno. El primer golpe, en el marco de la operación internacional “Tucán Royal”, fue asestado por la Policía, en coordinación con la Armada, la Fiscalía y la DEA, en el Pacífico colombiano, donde fue interceptada una lancha rápida en la que se transportaban 1.9 toneladas de cocaína.

Cuatro personas que tripulaban la embarcación fueron capturados. Dos de los sujetos tienen antecedentes por narcotráfico en Colombia y Estados Unidos.

La droga habría salido del Cauca con destino a Centroamérica y EE. UU.

¡????Í?? ????????? ?? ?? ???Í???? ??????????! La @PoliciaColombia, en coordinación con la @ArmadaColombia, la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, incautó 1.9 toneladas de cocaína y capturó a cuatro personas que transportaban el cargamento en una… pic.twitter.com/5AVImFZ6rZ — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 23, 2026

Al otro extremo del territorio nacional, en el Guaviare fue destruido un laboratorio que producía hasta dos toneladas de cocaína al mes.

En el operativo realizado por la Policía, fueron incautados 996 kilos de cocaína, que estaban listos para exportar, y 184 galones de cocaína en solución, afectando de manera directa las capacidades logísticas y financieras de las estructuras narcotraficantes que delinquen en esta región del país.

???????????? ??????????? ?? ????????: ?????????? ??? ????? ?? ????Í?? Seguimos afectando las economías ilícitas que financian el crimen organizado. En El Retorno (Guaviare), nuestra @PoliciaColombia, en coordinación con… pic.twitter.com/SQsUtzWrLk — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 24, 2026

En el municipio de San Francisco (Antioquia), fue desmantelado un laboratorio que también tenia capacidad de producir hasta dos toneladas mensuales de este estupefaciente.

Las investigaciones indican que la droga producida en este complejo ilegal sacaba la droga del país por la región del Urabá hacia Centro América de donde la movilizaba a EE.UU y Europa.

En el operativo fueron incautados 725 kilos de cocaína, más de 1.800 galones de cocaína en solución y cerca de 950 galones de base de coca en solución, afectando de manera contundente las finanzas y capacidades logísticas de las redes narcotraficantes.

En Santa Marta, Ciénaga y Apartadó, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y la agencia HSI de Estados Unidos, capturó a siete integrantes de la estructura criminal ‘Planner’, dedicada al envío de cocaína hacia Europa en contenedores desde el puerto de Santa Marta.

Los capturados laboraban en la terminal marítima, aprovechaban sus cargos y omitían sus funciones para facilitar el tráfico transnacional de estupefacientes.

¡????????? ????? ??? ????????????? ?????????????! En Santa Marta, Ciénaga y Apartadó, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la agencia @HSI_HQ de Estados Unidos, capturó a siete integrantes de la estructura criminal… pic.twitter.com/d6lBb4VX5l — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 23, 2026

En Cúcuta, la Policia y el Ejército destruyeron un laboratorio clandestino que producía hasta dos toneladas mensuales de cocaína.

Fueron incautados 920 kilos de cocaína y 400 kilos de base de coca, afectando las finanzas criminales de estructuras que delinquen en la región y alimentan el terrorismo del ELN.

La droga tenía como destino el Caribe colombiano y Venezuela.

¡????? ???????????? ? ??? ??????Í?? ?????????? ??? ‘???’! En Cúcuta, la @PoliciaColombia y el @COL_EJERCITO destruyeron un laboratorio clandestino que producía hasta dos toneladas mensuales de cocaína. Fueron incautados 920 kilos de… pic.twitter.com/cTTSsN4ATN — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 23, 2026



En el municipio de Mosquera, departamento de Nariño, fueron decomisadas dos toneladas de clorhidrato de cocaína por tropas del Comando Contra el Narcotrafico y Amenazas Transnacionales del Ejercito_Davaa, junto con la Fuerza Aerea, la

PoliciaColombia, la INTERPOL y la DEA.

En el desarrollo de la operación militar fue ubicado un laboratorio que pertenecería a una organizacion criminal que se articulaba con el grupo armado organizado residual Estructura Jacobo Arenas.

Con este resultado se afecta a las economías ilícitas de estos grupos delictivos en más de 220 millones de pesos.

??? #LaPrimeraDelDía | Casi dos toneladas de clorhidrato de cocaina fueron incautadas por tropas del Comando Contra el Narcotrafico y Amenazas Transnacionales, de @Ejercito_Davaa, junto con la @FuerzaAereaCol, la @PoliciaColombia, la @INTERPOL_HQ y la @DEAHQ en el municipio de… pic.twitter.com/8HwU6muxRA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 25, 2026

En Popayán fueron capturados cinco integrantes de una banda delincuencial que se hace llamar ‘Justa Causa’, entre ellos alias ‘Caquetá’, en una operación coordinada de la Policia, el Ejército y la Fiscalia.

Los capturados serían responsables de homicidio, secuestro y del hurto de camionetas de alta gama y vehículos de carga en la vía Panamericana.

Durante la operación fueron incautados un fusil traumático, una pistola, proveedores, munición, un vehículo y cinco celulares.