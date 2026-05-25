Procuraduría abre otra investigación contra MinSalud Jaramillo por presunta participación en política

–Por unas declaraciones que formuló en el Tolima, su tierra natal, invitando de manera muy particular a votar en las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas», afirmó Jaramillo en el municipio de Coyaima, donde, previamente realizó el acto de rendición de cuentas en el que arremetió una vez más contra las EPS y reiteró el compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento de la salud preventiva y la atención médica en las zonas rurales del país.

Durante la Rendición de Cuentas del Ministerio de Salud y Protección Social, en Coyaima – Tolima, el ministro cuestionó el impacto que tuvo la eliminación del aporte patronal a la salud y aseguró que esa decisión terminó trasladando el peso de la financiación del sistema a la… pic.twitter.com/OtfXxDhre7 — MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) May 25, 2026

De acuerdo con un video publicado en redes, los pronunciamientos de carácter proselitista los hizo el ministro, por aparte, en un puesto de salud de un resguardo indígena en zona rural del mismo municipio.

? #Polémica | “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar”: el vehemente llamado electoral del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un evento oficial en Coyaima. Aunque no mencionó nombres, el funcionario estuvo acompañado por militantes del Pacto Histórico… pic.twitter.com/TUW6VOD61d — El ?lfato (@Elolfato) May 23, 2026

Según el organismo de control disciplinario “presuntamente» el ministro Jaramillo incurrió en actos constitutivos de indebida participación en política”, y, además, en el acto estuvo acompañado de Marco Emilio Hincapié, presidente de la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), elegido representante a la Cámara por Pacto Histórico en los comicios del 8 de marzo.

La Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para establecer las circunstancias de los hechos y ofició al Ministerio de Salud para que entregue información relacionada con la reunión.

Con este, el Ministerio Público completa 90 procesos disciplinarios, cuatro de los cuales están en fase de pliego de cargos, contra el ministro Jaramillo por presunta participación indebida en política tanto en los comicios legislativos de marzo, como en desarrollo de la campaña para las presidenciales del próximo 31 de mayo. .