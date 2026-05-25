Selección Colombia de Fútbol: Aquí la lista de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial 2026

–(Imagen @FCFSeleccionCol). El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer este lunes la lista de 26 jugadores convocados para representar al país en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. «Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están, tratamos de tomar la mejor decisión», expresó en rueda de prensa Néstor Lorenzo, al presentar el listado de jugadores llamados a concentración.

?"Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están, tratamos de tomar la mejor decisión" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia?????#ConOrgulloColombiano?? ?En vivo, aquí: https://t.co/Q3mQimCqOS pic.twitter.com/wbRAxyfUZ9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

De hecho, los seleccionados iniciaron la concentración en la capital del país para enfrentar a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio a las 6:00p.m (Hora COL) en el estadio Nemesio Camacho el Campín en juego de prearación para la cita mundialista.

Posteriormente, el jueves 4 de junio, la Selección viajará a la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para enfrentar a Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m (hora COL).

Finalmente, el 10 de junio, el plantel colombiano se trasladará a Guadalajara, ciudad sede del equipo, para cerrar su preparación antes del primer partido de la competencia.

Colombia hará su debut en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p.m (Hora COL). Luego, se medirá a la República del Congo (23 de junio) a las 9:00 p.m (Hora Col) y cerrará la zona contra Portugal (27 de junio) 6:30 p.m. (Hora COL).

A continuación la lista de los llamados a la Selección Colombia:

ARQUEROS

1- CAMILO VARGAS – Atlas, México.

2- ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina.

3- DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS

4- DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasary, Turquía.

5- JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia.

6- YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia.

7- WILLER DITTA – Cruz Azul, México.

8- DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra.

9- SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina.

10- JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España.

11- DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES

12- RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal.

13- JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra.

14- KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina.

15- JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil.

16- GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España.

17- JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil.

18- JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil.

19- JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina.

20 – JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos.

21- JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS

22- JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España.

23- LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania.

24- LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal.

25- CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil.

26- JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.

(Con información @FCFSeleccionCol)