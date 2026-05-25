La ofensiva contra la delincuencia dejó más de 500 capturados en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad.

Los trabajos de inteligencia e investigación, el arduo desempeño de agentes encubiertos y los diferentes despliegues operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) siguen dando importantes resultados en Bogotá.

Esta semana el trabajo articulado les permitió a las autoridades capturar más de 500 delincuentes en la ciudad, entre traficantes de droga, ladrones y demás.

Ocho meses de investigación y el trabajo de un agente encubierto, le permitieron a la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación propinar un nuevo golpe contra el tráfico local de estupefacientes en el sur de Bogotá, tras la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Olivares’, señalado de operar en varios barrios de la localidad de Usme.

La organización trasladaba marihuana, bazuco y cocaína desde la localidad de Santa Fe hasta Usme utilizando taxis y buses de servicio público para evitar controles policiales. Luego, la droga era almacenada y dosificada en viviendas utilizadas como centros de acopio clandestinos.

Entre los detenidos figuran alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’, señaladas de administrar zonas de distribución, mientras que alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’ serían los encargados de vender la droga en comercios y entornos escolares. Además, la estructura estaría relacionada con al menos dos homicidios de integrantes de bandas rivales.

La troncal de la Avenida Caracas volvió a ser el epicentro de una amplia megatoma con más de 150 personas y uniformados de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá, el Ejército y demás entidades del Distrito para cerrarle el espacio a los criminales.

En medio del despliegue operativo, las autoridades lograron la captura de tres personas en flagrancia por el delito de hurto.

Uno de estos sujetos fue capturado precisamente en la estación Flores, cuando las autoridades lo descubrieron con un celular que había hurtado minutos antes mediante la modalidad de cosquilleo.

Por otro lado, en medio de la intervención, un total de 11 ciudadanos fueron llevados al Centro de Traslado por Protección (CTP) por hechos relacionados con riñas al interior de la estación de la calle 22, además de ingreso irregular al sistema de transporte masivo y reventa de pasajes dentro del sistema, una práctica que afecta anualmente las finanzas del servicio.

Foto: Secretaría de Seguridad.

Perseguidos por aire y tierra

Dos hombres señalados de participar en el robo de mercancía avaluada en 200 millones de pesos fueron capturados y enviados a prisión luego de un operativo coordinado entre unidades en tierra y el Halcón de la Policía de Bogotá en la localidad de Antonio Nariño.

El caso comenzó tras una llamada a la Línea de Emergencias 123 que alertó sobre un posible hurto dentro de una bodega de textiles. Cuando las patrullas llegaron al lugar sorprendieron a varios sospechosos dentro del establecimiento, quienes reaccionaron violentamente contra los uniformados y emprendieron la huida.

Mientras los hombres escapaban, desde el aire el Halcón de la Policía de Bogotá siguió cada uno de sus movimientos y coordinó con las unidades en tierra un ‘Plan Candado’ que permitió interceptar a dos de los presuntos responsables.