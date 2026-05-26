Así  puede inscribirse a la convocatoria de mejoramiento de vivienda rural en San Cristóbal

Foto: Secretaría del Hábitat

Hasta el 18 de junio del 2026, los hogares rurales de la localidad de San Cristóbal podrán postularse para transformar sus condiciones de vida en la convocatoria de ‘Mejora Tu Casa’ en Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). ¡Postula tu hogar!

Esta iniciativa tiene un profundo sentido humano: busca transformar la realidad de 36 hogares, mejorando directamente su habitabilidad y calidad de vida, demostrando que para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, el progreso de la ciudad empieza por el bienestar de sus familias.

Así te puedes inscribir a la convocatoria

El punto de recepción para que las familias interesadas entreguen sus documentos y realicen su postulación será la Oficina de Participación de la Alcaldía Local de San Cristóbal / Avenida 1 de mayo No. 1 – 40 Sur, Bogotá.

¿En qué consisten las ayudas?

El programa contempla intervenciones de tipo locativo (no estructurales) diseñadas para atender las necesidades más urgentes de las viviendas del campo. Entre las adecuaciones que se realizarán se encuentran:

Mejoramientos de baños y adecuaciones de cocina.

Instalación de cubiertas (techos).

Trabajos de pintura, enchapes y otras adecuaciones locativas necesarias.

Para hacer realidad estas obras, cada hogar beneficiario podrá acceder a un subsidio equivalente a 18 SMLMV para la ejecución de las mejoras, sumado a 8 SMLMV adicionales correspondientes al valor de transporte, un esfuerzo presupuestal del Distrito para asegurar que los materiales de construcción lleguen sin contratiempos hasta las zonas rurales más apartadas.

Bogotá invita a toda la comunidad rural de San Cristóbal a acercarse a la Alcaldía Local dentro de las fechas establecidas para no perder esta gran oportunidad. Toda la información sobre los requisitos se encuentra disponible en www.habitatbogota.gov.co o a través de la Línea 195.