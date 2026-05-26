El río Bogotá convocó a más de 1.500 personas en una carrera por la restauración ecológica

Foto: CAR Cundinamarca.

Miles de participantes se dieron cita en el parque Jaime Duque para participar de la Carrera Río Bogotá “El Río Nos Mueve”, impulsada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ???.

El evento convocó a corredores, familias, líderes ambientales y ciudadanos comprometidos con la protección del agua y los ecosistemas del territorio, quienes participaron en las categorías de tres y 6.5 kilómetros.

“Vimos ciudadanos movilizándose por una causa común: la protección del río Bogotá. Cada corredor demostró que la recuperación ambiental también empieza con pequeños actos de conciencia y apropiación del territorio. Esta carrera representa una nueva forma de acercar a las personas al río, de entender que el agua nos conecta y que todos tenemos una responsabilidad frente a su futuro”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón..

Un compromiso de restauración ecológica desde el deporte

Al cierre del evento, la Corporación realizó una plantación simbólica de árboles en el Parque, como representación del aporte ambiental generado por los participantes.

La Carrera hizo parte de las actividades de sensibilización ambiental adelantadas por la CAR en el marco de sus 65 años y fue una oportunidad para que aliados se sumaran al cuidado del recurso hídrico.

Ganadores por categoría

Categoría 3K – Femenino

Wendy Díaz -Tiempo: 13:33. Lorena Tapia – Tiempo: 14:35. Sara Gracia Rodríguez – Tiempo: 14:41.

Categoría 3K – Masculino

Fredy Herrera Carrillo – Tiempo: 10:22. Roberto Tibaquicha – Tiempo: 10:34. Andrés León Benavidez – Tiempo: 11:56.

Categoría 6.5K – Femenino

Leidy Nataly González – Tiempo: 25:39. Mellisa Díaz – Tiempo: 28:51. Maritza Alexandra Díaz – Tiempo: 29:38.

Categoría 6.5K – Masculino