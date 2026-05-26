Bogotá está preparada ante un eventual fenómeno de El Niño: EAAB

Foto: Acueducto de Bogotá

Bogotá está mejor preparada en infraestructura, acciones técnicas, operativas y de comportamiento ciudadano, de consolidarse un fenómeno de El Niño en 2026, así lo anunció la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) al presentar un panorama general del recurso hídrico y su estrategia para garantizar el abastecimiento de agua en el segundo semestre de 2025 y 2026, periodos que según modelos climáticos tendrían altas temperaturas y escasez de lluvias.

Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB sostuvo que hoy la ciudad cuenta con mejores condiciones de almacenamiento de agua, operatividad y tratamiento de agua en sus plantas que en 2024, un año de sequía que derivó en un racionamiento histórico del servicio. La funcionaria destacó que la EAAB adelantó en el último año importantes acciones que permiten recibir en mejores condiciones los retos que pueda traer la variabilidad climática.

Mayor infraestructura

Las inversiones realizadas para la optimización y modernización de la planta Tibitoc, que ascienden a cerca de medio billón de pesos, permiten tratar una mayor cantidad de agua a través del sistema norte y reducir la dependencia del Sistema Chingaza.

Estas obras son fundamentales ante un eventual fenómeno de El Niño, ya que la planta podría tratar hasta 10.5 metros cúbicos de agua por segundo, disminuyendo el estrés hídrico sobre el sistema Chingaza.

Otra obra clave que garantiza la confiabilidad del servicio es la operación del sistema Río Blanco. Actualmente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en la ejecución de este proyecto que contempla la construcción, entrega y puesta en operación de nuevas obras de captación (bocatomas) en las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro-Plumaraña, ubicadas en el páramo. La entrada en operación del sistema Río Blanco representará cerca de 100.000 m3 por día de agua adicionales al sistema Chingaza.

Embalses con más agua

Hoy, los embalses del Sistema Chingaza se encuentran en 49,90 % de llenado (Chuza 40,14 % y San Rafael 83,35 %) con un volumen de almacenamiento muy superior al registrado durante la temporada de sequía de 2024.

La acumulación del recurso hídrico ha permitido que el Embalse de Chuza alcance más de 87 millones de metros cúbicos y que el Embalse de San Rafael cuente con más de 53 millones de metros cúbicos.

Esta recuperación en el almacenamiento de agua permite que el sistema Chingaza cuente, actualmente, con más de 21 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía, una medida que registra los volúmenes históricos y la mejora significativa en el llenado de embalses.

Usar responsablemente el agua ya hace parte del comportamiento bogotano

Otro factor que se convierte en una fortaleza ante un eventual fenómeno de El Niño es el comportamiento ciudadano frente al consumo de agua. Hoy, la EAAB suministra a la capital y municipios cercanos cerca de 17.3 m3/s, una cifra similar a la de 2023 y con una ciudad que cuenta con más de 130 mil nuevos habitantes.

Comparando los consumos de agua por mes desde el 2023, año antes del racionamiento, y los consumos actuales, se concluye que la ciudad en conjunto presenta los siguientes comportamientos de consumo:

Las siguientes localidades son las que más nivel de ahorro están presentando: Candelaria 14,02 %, Barrios Unidos 12,22 %, Los Mártires 11,05 %, Fontibón 10, 34 % y Antonio Nariño 9,34 %.

A su vez hay localidades que aún pueden seguir mejorando sus niveles de ahorro, entre ellas: Usme 3,09 %, Rafael Uribe 4,14 %, Ciudad Bolívar 4,36 %, San Cristobal 5,16% y Teusaquillo 5, 37 %.

Esta nueva cultura alrededor del cuidado del agua está apalancada por una estrategia pedagógica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que junto a Renacua (la mascota institucional) y sus amigos, fomentan en las comunidades el uso responsable del líquido.

Una estrategia de seguridad hídrica ante nuevas crisis climáticas

Junto a las medidas de corto plazo para atender amenazas climáticas y garantizar el agua a futuro, la EAAB adelanta una estrategia de Seguridad Hídrica basada en 7 pilares y respaldada por organismos multilaterales que ya cuenta con más de USD 18 millones en cooperación internacional.

Esta estrategia permitirá la ciudad contar con la modelación del sistema hídrico con el Banco Mundial y la IFC para definir inversiones de largo plazo y avanzar con pilotos de reúso de agua tratada provenientes de la PTAR Salitre,

Dentro de esta misma estrategia la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en gestión de perdidas ha recuperado más de 6,5 millones de metros cúbicos de agua en 2025 y 2,6 millones de metros cúbicos en 2026 y avanza con el Plan Maestro de Pérdidas.

En materia de aguas subterráneas se estructuraron los términos del estudio hidrogeológico del acuífero de la Sabana con BM, UE, KEITI y JICA. La EAAB postuló ante Corea un proyecto por USD 1,8 M para financiarlo.

Frente a la conservación y protección del recurso hídrico, gracias al trabajo articulado entre la EAAB y la Secretaría Distrital de Ambiente se gestionó el Convenio 1498 de 2025, mediante el cual se destinaron más de $63.000 millones para el mantenimiento y conservación de predios ubicados en áreas estratégicas para la protección.

Así mismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en articulaciones con Conservation International para impulsar nuevas iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad hídrica y la preservación de ecosistemas estratégicos.

Dentro de los pilares de Seguridad Hídrica, la EAAB se encuentra a la espera de la entrega final del modelo de gobernanza construido con el apoyo técnico de la OEA, orientado a fortalecer y orientar los esfuerzos de la Empresa en una estrategia que permita garantizar la gobernanza del recurso hídrico y definir mecanismos de trabajo conjunto con el Distrito, la Región, la Nación y los diferentes actores estratégicos en torno a la seguridad hídrica.

Así mismo, avanza la consolidación de la Plataforma Multi-actor para su formalización mediante Decreto Distrital, con el propósito de contar con un espacio de articulación que permita a entidades, sectores y actores estratégicos trabajar de manera conjunta en la protección y fortalecimiento de la seguridad hídrica de Bogotá y la región.

De igual manera, la EAAB, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el liderazgo de su equipo técnico, inició la construcción de su Protocolo de Sequías, una herramienta estratégica que permitirá fortalecer la preparación, respuesta y toma de decisiones frente a escenarios asociados eventos de variabilidad climática extrema.

Consulta antes de irte: Revisa la medida de pico y placa en Bogotá para la semana del 25 al 31 de mayo del 2026

Recomendaciones para el uso del agua

Si bien la ciudad adelanta acciones preventivas para que el Fenómeno de El Niño no afecte al abastecimiento, la EAAB mantiene la invitación a la ciudadanía a seguir con los siguientes hábitos que contribuyen con el cuidado de agua:

Duchas cortas, máximo 3 minutos: menos tiempo, más cuidado.

Cerrar la llave mientras no la uses: evita el desperdicio innecesario.

Usar la lavadora con carga completa.

Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

No lavar carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde.

Al menos dos veces al año, limpiar los tanques de almacenamiento

Mientras se calienta el agua en la ducha, colocar un balde y reutilizar el agua por ejemplo en el sanitario.

Regar las plantas con atomizador o balde

Evitar el lavado de fachadas y andenes

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