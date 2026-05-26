Bogotá recuperó el parque El Pulmón para el encuentro y la convivencia en Los Mártires

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

Con música, baile y una masiva participación ciudadana, la comunidad de Los Mártires celebró el Día de la Familia en un escenario que hoy renace para el encuentro y la convivencia: el parque El Pulmón, un espacio recuperado para el disfrute de niños, jóvenes, personas mayores y familias de la localidad.

La jornada estuvo llena de alegría, integración y sentido de pertenencia. Decenas de familias se reunieron para conmemorar esta fecha especial y celebrar la recuperación de un lugar que durante años fue esperado por la comunidad como un entorno digno, seguro y lleno de vida.

Durante el evento, los habitantes de la localidad expresaron su agradecimiento al alcalde local, John Jader Suárez Delgado, por el trabajo y compromiso que permitió devolverle este importante espacio público a la ciudadanía.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el baile protagonizado por las adultas mayores de Los Mártires, quienes con entusiasmo, sonrisas y mucha energía se llevaron los aplausos de todos los asistentes.

La música en vivo también hizo parte de esta gran fiesta comunitaria. Una orquesta acompañó la jornada y puso a bailar a las familias que disfrutaron de un ambiente de unión, convivencia y alegría en torno a la recuperación del parque.

Además de las actividades culturales y recreativas, el encuentro permitió fortalecer los lazos vecinales y abrir espacios de diálogo entre la comunidad, reafirmando la importancia de los parques como escenarios fundamentales para el bienestar y la construcción de tejido social.

La recuperación del parque El Pulmón representa mucho más que una renovación física. Para la comunidad de Los Mártires significa volver a encontrarse en un entorno seguro, apropiarse del espacio público y seguir construyendo una localidad más amable y participativa.

Desde la Alcaldía Local y la ciudadanía continúa el compromiso de trabajar de manera conjunta por el cuidado y la recuperación de los espacios públicos, entendiendo que estos lugares son clave para la convivencia, la salud y la calidad de vida de las familias bogotanas.