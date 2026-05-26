Cortes de luz este miércoles 27 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 27 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Esperanza. De la calle 65 a calle 67 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Los Andes. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 59 a carrera 61 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:45 p. m.

Barrio Osorio X Urbano. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 87 a carrera 92 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Antiguo Country. De la calle 84 a calle 86 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio San Francisco. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Los Álamos. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Las Margaritas. De la carrera 87 a carrera 90 entre calle 42 Sur a calle 46 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Suramérica. De la calle 29 Sur a calle 31 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio La Macarena. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Bella Suiza. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Occidental. De la calle 117 a calle 119 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha Rural. Veredas: Fusunga y Chacua – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Veredas: La Fuente y El Porvenir – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.