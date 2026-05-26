Cerrado centro estético durante operativo de control en el barrio El Tunal, al sur de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulacio?n con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Policía de Bogotá, continu?an adelantando acciones de Inspeccio?n, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos en el sur de la capital, con el propo?sito de fortalecer las condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de la normatividad vigente. En el barrio El Tunal, fue cerrado en centro estético por incumplimiento en la normativa para tu operación.

En la inspeccio?n establecimiento identificado como SPA y Academia Figura Perfecta, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) evidenció una ma?quina que no contaba con registro sanitario vigente ante el realizada al INVIMA, asi? como varios productos capilares que tampoco cumpli?an con los requisitos establecidos. Se procedio? al decomiso de los elementos encontrados, como medida preventiva orientada a proteger la salud y seguridad de los usuarios.

Durante la verificacio?n realizada por las autoridades se evidencio? que el establecimiento no contaba con la totalidad de los permisos requeridos para su funcionamiento, razo?n por la cual la Policía de Bogotá procedio? a realizar el cierre del establecimiento, conforme a la normatividad vigente.

“Los establecimientos que prestan servicios a la ciudadani?a deben cumplir con todas las condiciones legales y sanitarias requeridas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Seguiremos fortaleciendo las acciones de inspeccio?n y control para prevenir riesgos y proteger la salud de la comunidad”, aseguro? la alcaldesa Local de Tunjuelito, Claudia Collante.

Desde la Alcaldi?a Local de Tunjuelito y la Administración distrital continuarán adelantando operativos y acciones articuladas con las entidades competentes para promover el cumplimiento de la normatividad y fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el sur de la ciudad.