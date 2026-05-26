Resultados de las loterías y chances de este martes 26 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 26 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2683 – La 5ta 0 – Tarde 0356 – La 5ta 9
Culona
Día 0193 – Noche
Astro Sol
4090 – Signo Virgo
Pijao de Oro
2161 – La 5ta 1
Paisita
Día 8139 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 0409 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 4768 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 8084 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 172 – Noche
Play Four
Día 0372 – Noche
Samán
Día 4218
Caribeña
Día 8556 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 4768 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 6401 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 9053 – La 5ta 3 – Tarde 2162 – La 5ta 2