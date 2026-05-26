    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 27 y jueves 28 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Gachancipá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este miércoles 27 y jueves 28 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Miércoles 27 de mayo de 2026

    Usaquén

    Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucia; San Antonio Norte

    De la Calle 170 a la Calle 190, entre la Carrera 9 a la Autopista Norte
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Usaquén

    Santa Barbara Central

    De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
    8:00 a.m.
    24 horas
    Renovación red acueducto

    Suba, Usaquén

    Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca

    De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua, San José V Sector
    De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Rafael Uribe Uribe

    Marco Fidel Suarez 1, Arboleda Sur

    De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 11G, entre la Calle 41A Sur a la Calle 49D Bis A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida

    De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Jueves 28 de mayo de 2026

    Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos se Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El

    Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector,

    Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín de Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales, Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 Timiza

    Afectación Área Occidente:
    De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B

    Afectación Área Oriente 1:
    De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá

    Afectación Área Oriente 2:
    De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68

    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur
    De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Conjunto Residencial Recodo del Tintal
    De la Calle 6 (Avenida Americas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy, Bosa

    Argelia

    De la Avenida Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81A a la Carrera 82
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    San Cristóbal, Usme

    Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso, Nueva Gloria
    De la Calle 53 S a la Calle 46B Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 4 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Gachancipá, Cundinamarca

    Municipio de Gachancipá
    10:00 a.m.
    14 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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