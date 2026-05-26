Desarrollan revolucionario dron inspirado en las abejas que navega sin GPS

–(Imagen ilustrativa Delft University of Technology). Un grupo de científicos desarrolló un sistema de navegación inspirado en las abejas que permite a pequeños drones desplazarse largas distancias y regresar a su punto de origen sin utilizar GPS.

La tecnología, denominada Bee-Nav, fue creada por investigadores de la Universidad Técnica de Delft, en Países Bajos, junto con especialistas de universidades alemanas. El estudio fue publicado en la revista Nature.

El sistema imita la forma en que las abejas aprenden a orientarse alrededor de su colmena. Durante un breve vuelo inicial, el dron memoriza imágenes panorámicas del entorno utilizando una cámara omnidireccional y las relaciona con estimaciones de distancia y dirección ‘hacia casa’. Posteriormente, incluso tras recorrer cientos de metros, el aparato puede utilizar esos recuerdos visuales para regresar a su punto de partida, corrigiendo errores acumulados durante el trayecto.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su eficiencia: la red neuronal utilizada ocupa apenas entre 3,4 y 42 kilobytes de memoria, una cantidad extremadamente reducida comparada con los sistemas tradicionales de navegación robótica, que suelen requerir cientos de megabytes.

Los investigadores realizaron pruebas tanto en interiores como en exteriores. En hangares y espacios cerrados, los drones lograron regresar exitosamente en decenas de vuelos de prueba. En experimentos al aire libre, recorrieron distancias de entre 200 y 600 metros, alcanzando tasas de éxito de hasta el 80 % en condiciones climáticas favorables.

Según los científicos, la tecnología podría aplicarse en invernaderos, almacenes industriales o zonas de desastre donde las señales GPS sean débiles o inexistentes. Los autores también señalaron que el proyecto aporta nuevas pistas sobre cómo los insectos logran orientarse utilizando cerebros extremadamente pequeños, combinando memoria visual y estimaciones aproximadas de movimiento para encontrar el camino de regreso. (Información RT).