Israel reporta bombardeos en más de un centenar de objetivos en el este y sur del Líbano

–El Ejército de Israel aseguró este martes haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano, asegurando que correspondían a «infraestructuras» de la milicia chií Hezbolá.

Muchos de estos ataques recayeron en el Valle de la Bekaa, este del Líbano, mientras que, en el sur, el Ejército dijo que «más de 90 almacenes de medios de combate, cuarteles generales, puestos de observación» fueron atacados.

Sin embargo, el Líbano denunció que la presa más grande del país, que suministra electricidad y agua a varias ciudades de la región de Beqaa, fue atacada por las fuerzas israelíes.

Lebanon’s largest dam that supplies electricity and water to several towns across the Beqaa region was targeted by Israeli forces. Follow: https://t.co/7Dg3b41PJ5 pic.twitter.com/Ft8Dnbd3KH — PressTV Extra (@PresstvExtra) May 26, 2026

Estos crecientes ataques se producen de forma paralela a una nueva orden emitida por el Comando del Frente Interno, el brazo militar israelí encargado de dar directrices de seguridad a la población civil, restringiendo las aglomeraciones multitudinarias en las comunidades del norte de Israel, próximas a la frontera con el Líbano.

Desde las 6:00 horas de esta mañana hasta al menos las 20:00 hora local, no podrán reunirse allí grupos de más de 200 personas en espacios cerrados (hasta ahora el límite era 600) y 50 personas al aire libre (antes hasta 200).

Pese a que el Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán, por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica.

También esta mañana, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación forzosa contra la ciudad de Nabatieh (sur), e urgió a la población a desplazarse al norte del río Zahrani.

Al menos 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el 2 de marzo, los cuales no cesan pese al alto el fuego en vigor. (Información DW).