Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes mayo 26, 2026 -Dólar TRM: $ 3,644.47 (vigente 27 de mayo) -Euro $ 4,237.60 -Bitcoin US$ 76.093,30 Tasa de Interés -DTF: 10,05% -UVR: $ 411,69 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,18 -Petróleo Brent US$ 93,72 -Oro-Compra Banco de la República $ 504.705,74 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorMás de 11.000 personas participaron en la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado durante abril Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 27 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Uribe admite posibilidad de que base militar de E.U. se instale en Colombia Giovanni Alarcón M. miércoles mayo 21, 2008 Nacional La antigua Plaza de Toros de Armenia se convierte en un megavivero Giovanni Alarcón M. lunes febrero 15, 2021 Economía Exportaciones colombianas disminuyeron en septiembre Iván Briceño viernes noviembre 1, 2019 Judicial Caen presuntos responsables de carro-bomba detonado en Corinto, Cauca; se activa «bloque de búsqueda» para capturar a cabecillas de disidencias de las Farc Ariel Cabrera jueves junio 12, 2025