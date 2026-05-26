    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,644.47 (vigente 27 de mayo)
    -Euro $ 4,237.60
    -Bitcoin US$ 76.093,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,05%
    -UVR: $ 411,69
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,18
    -Petróleo Brent US$ 93,72
    -Oro-Compra Banco de la República $ 504.705,74

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