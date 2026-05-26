-Dólar TRM: $ 3,644.47 (vigente 27 de mayo)

-Euro $ 4,237.60

-Bitcoin US$ 76.093,30

Tasa de Interés

-DTF: 10,05%

-UVR: $ 411,69

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,18

-Petróleo Brent US$ 93,72

-Oro-Compra Banco de la República $ 504.705,74