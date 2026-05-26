EE. UU. ataca de nuevo a Irán a pesar de los avances en las negociaciones

–Por primera vez en semanas, Estados Unidos atacó de nuevo a Irán este martes, un revés en los anunciados avances de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán acusó este martes a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la sureña provincia de Hormozgán, lo que, según Teherán, demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado.

El Ministerio aseguró que el ejército de EE. UU. llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en la provincia meridional de Hormozgán, además de denunciar supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.

El aparato diplomático que no ofreció detalles sobre los ataques, advirtió de que el Gobierno estadounidense es “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que la República Islámica “no los dejará sin respuesta”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso sugirió un compromiso inminente durante el fin de semana. Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. (Información DW).