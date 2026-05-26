Nueva investigación contra Petro por indebida participación en política; la Procuraduría remueve todos los casos

–Además de radicar una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de hacer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la candidata Claudia López denunció ante la Comisión de Garantías Electorales realizada en en Cartagena, al presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política al utilizar la red social X y espacios institucionales, como el consejo de ministros, para atacarla, asegurando que no tuvo garantías institucionales para el proceso electoral.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ELECTORAL https://t.co/FbrDcjQAy3 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 25, 2026

De hecho, la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, confirmó la apertura de una investigación de oficio contra el primer mandatario por presunta intervención en política a raíz de sus declaraciones y publicaciones en redes sociales sobre la campaña electoral.

«Esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5 de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)», precisó.

A su turno, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, requirió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el juez natural del jefe del Estado, remitirle un informe detallado sobre las quejas o denuncias radicadas ante esa corporación contra el presidente Petro.

Esto a raíz del alboroto que suscitó el primer mandatario al hacerle promoción a Iván Cepeda, candidato de Pacto Histórico, al cierre de la campaña electoral en la ciudad de Barranquilla.

«En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista Ordóñez atacó la democracia bogotana…pues bien el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia», afirmó el jefe del Estado en su cuenta en X.

Además, el presidente Gustavo Petro, trinó:

Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un… pic.twitter.com/RiDBJPRx1q — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

En otra nota, el jefe del Estado envió un mensaje subliminal sobre Iván Cepeda, de formación filosófica, titulo obtenido en en la Universidad de Sofía, Bulgaria.

Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real. pic.twitter.com/sUzUBlmBJj — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

Y para rematar, el presidente Gustavo Petro, trinó:

Ojalá el impulso de este gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan Pero las energías se transforman. pic.twitter.com/0X1PZQ0pWn — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 25, 2026

Previamente, el jefe del Estado había insistido:

Logros de la Vida. Gracias al pueblo de Colombia, espero que sepan bien mi lección: No deben votar por vampiros porque matarán a sus hijos. pic.twitter.com/Lrzhehmna3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2026

Frente a las denuncias de participar abiertamente en política y los cuestionamientos hechos por la oposición de no brindar garantías y de terciar abiertamente en favor del aspirante presidencial de Pacto Histórico, replicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisamente tras participar en la la última reunión de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral en Cartagena en donde la aspirante presidencial Claudia López hizo también la última denuncia contra el mandatario.

Benedetti aseguró que lo que ha hecho el jefe del Estado en su cuenta de X son “análisis políticos», pero no de «participación en política” y complementó que las quejas que se han formulado «nada tiene que ver con insinuación a votar por alguien”.

“No se está ofreciendo plata por autoridad o mando para que la persona vote”, subrayó.

En el caso concreto del video que compartió el jefe del Estado sobre la manifestación de Iván Cepeda en Barranquilla sostuvo: “Es un análisis político del Presidente, pero que no está invitando a votar por nadie”.

Benedetti atribuyó las denuncias y cuestionamientos provenientes de sectores políticos y organismos como la Procuraduría, a interpretaciones equivocadas sobre los límites de participación política de los funcionarios públicos.

“Hay una cantidad de leyendas y de mitos que no tienen que ver con participación en política”,puntualizó.

El ministro criticó la norma que restringe la participación política de altos funcionarios del gobierno.

“Es una medida hipócrita de nuestro sistema que en otras partes del mundo no existe, no hay participación en política”, advirtió.

Frente a los cuestionamientos hechos al jefe del Estado, ya el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, había reconvenido al primer mandatario. El 19 de mayo, el jefe del Ministerio Público, hizo «un llamado vehemente» al Presidente de la República, «a contribuir en la creación de un clima de paz y seguridad que garantice la realización de unas elecciones presidenciales transparentes».

El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, se pronuncia frente al debate electoral. El Procurador General hace un llamado vehemente al Presidente de la República, a todas las autoridades, a los actores políticos y a la sociedad en general, a contribuir en la creación de un… pic.twitter.com/XTTWm8jN8x — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 19, 2026

El pasado 25 de mayo, el procurador le abrió una investigación disciplinaria al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por unas declaraciones que formuló en el Tolima, su tierra natal, invitando de manera muy particular a votar en las elecciones presidenciales.

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas», afirmó Jaramillo en improvisada manifestación en visita que realizó a un puesto de salud de un resguardo indígena en zona rural del municipio de Coyaima, luego de haber celebrado en el casco urbano el acto de rendición de cuentas de su cartera ministerial.

? #Polémica | “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar”: el vehemente llamado electoral del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un evento oficial en Coyaima. Aunque no mencionó nombres, el funcionario estuvo acompañado por militantes del Pacto Histórico… pic.twitter.com/TUW6VOD61d — El ?lfato (@Elolfato) May 23, 2026

En la reunión de Cartagena de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral para las Elecciones Presidenciales, el procurador Eljach recordó al jefe del Estado y a cerca de un millón de servidores públicos los límites legales para evitar la indebida participación en política. “Lo indebido es lo que está expresamente prohibido por la ley; lo que señalan claramente las normas”, afirmó.

Ahora, Eljach dirigió un oficio a la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gloria Elena Aristizabal Coral, en el cual, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales, y en el marco de las competencias de vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos que ostenta la Procuraduría General de la Nación, le solicitó «información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política».

En tal sentido, añadió, comedidamente solicito se sirva remitir a este Despacho, en el término de 3 días, un informe detallado en el que se relacionen tales denuncias recibidas contra el señor presidente de la República, con indicación de los siguientes aspectos:

1. Número de radicación

2. Fecha de presentación de la denuncia o queja

3. Denunciante o quejoso

4. Síntesis de los hechos denunciados

5. Etapa procesal actual en la que se encuentra cada actuación

6. Representante investigador

Mientras tanto, el candidato Iván Cepeda fue cuestionado por realizar una concentración política cuando ya se había cerrado el periodo legal para promover estos eventos. Lo hizo en la ciudad de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre.

La excandidata María Fernanda Cabal advirtió en su cuenta en X que de acuerdo con el el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 (expedido por el Ministerio del Interior) desde el lunes 25 de mayo y hasta 1 de junio, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados.

«¿Cepeda qué? Como Petro hacen lo que les da la gana, este evento fue en un coliseo en Sincelejo -Sucre ayer lunes 25 de mayo», precisó la senadora.

También cuestionó por lo mismo a la candidata a la vicepresidencia por Pacto Histórico Aida Quilcué.

¿Aida Quilcué es que tiene corona? ¿Para ella no funcionan la Constitución, la Ley, el decreto? Señala el decreto 0188 de 2026. “A partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados“.… pic.twitter.com/zzHvnR7HWh — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 26, 2026

Iván Cepeda replicó las denuncias y negó haber violado la ley. En un comunicado afirmó que se trató de un evento completamente privado realizado en un recinto cerrado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES), que hizo parte de las actividades convocadas por la Comisión Agraria de la Campaña, conformada en diciembre de 2025 por organizaciones campesinas y de pescadores, pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en San Onofre.

La formula vicepresidencial de Cepeda también aseguró que su manifestación política se realizó en un coliseo en Casanare.