Bogotá intensifica la pedagogía en vía para reducir la siniestralidad entre motociclistas y vehículos de carga

Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) fortalece su estrategia de pedagogía en vía dirigidas a motociclistas y conductores de vehículos de carga, los actores que hoy concentran mayor riesgo en la siniestralidad vial de Bogotá.

En lo corrido de 2026, la entidad ha realizado 135 acciones pedagógicas en calle, impactando a más de 11.700 personas. Estas acciones se suman a las más de 4.600 actividades desarrolladas en 2024 y 2025, que lograron alcanzar a más de 346.900 personas.

El objetivo de esta pedagogía es estar directamente en los puntos donde ocurren los siniestros, para que conductores y motociclistas identifiquen situaciones reales y tomen decisiones más seguras.

Una interacción crítica en la vía

Con corte al 17 de abril, Bogotá registra 186 fallecidos por siniestros viales, 17 % más frente al mismo periodo del año anterior.

Del total de víctimas:

? 44% son motociclistas

? 38% peatones

? 13% ciclistas

En este contexto, la interacción entre motociclistas y vehículos de carga presenta un aumento del 35 %, lo que ha llevado a enfocar aún más las acciones pedagógicas en este tipo de riesgo.

Pedagogía basada en la experiencia

Como parte de esta estrategia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) desarrolla actividades pedagógicas en vía en distintos puntos de la ciudad, donde motociclistas y conductores de carga participan en circuitos de sensibilización que les permita identificar riesgos reales en su entorno.

Estas intervenciones facilitan la comprensión de factores como la visibilidad, las distancias de reacción y la convivencia entre actores con diferentes características en la vía.

La entidad prioriza metodologías que van más allá de la información tradicional, incorporando herramientas que permiten aprender desde la práctica, tales como:

Simuladores de riesgo (alcoholemia, fatiga y reacción)

Ejercicios de rol para entender la visión desde un vehículo de carga

Marcación de vehículos con alertas sobre puntos ciegos

Espacios de pausa y bienestar para conductores

Estas acciones buscan generar cambios reales en la toma de decisiones de los actores viales, promoviendo una cultura de corresponsabilidad.

Un llamado a la corresponsabilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reitera el llamado a la ciudadanía a asumir que la seguridad vial no depende únicamente del cumplimiento de normas, sino de la capacidad de anticiparse al riesgo y reconocer al otro en la vía. Por eso, estas recomendaciones: