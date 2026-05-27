Bogotá legaliza el barrio El Edén en Ciudad Bolívar y beneficia a 874 personas

Foto: Secretaría de Planeación

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) adoptó la legalización urbanística del asentamiento El Edén Sector El Paraíso, ubicado en el sector Lucero, localidad de Ciudad Bolívar, beneficiando a 218 familias, para un total de 874 personas que llevaban más de 20 años en el barrio que les permitirá tener grandes beneficios para su predio.

“Legalizar no es un trámite administrativo. Es reconocer a las familias que construyeron su barrio con esfuerzo y darles las mismas oportunidades que tiene cualquier bogotano: servicios públicos, seguridad en la tenencia y acceso a inversión del Distrito”, señaló Dayana Higuera, Subdirectora de Mejoramiento Integral de la Secretaría de Planeación.

La decisión reconoce oficialmente 2,17 hectáreas y 182 lotes, incorporándolos al suelo urbano del Distrito. El área había sido definida como potencial de reconocimiento urbanístico en el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 555 de 2021. Con la legalización, cerca de 874 personas acceden a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida con inversión pública y servicios formales.

Cuando un barrio se legaliza, se incorpora a la Bogotá urbana con sus derechos y deberes. Eso significa que el Distrito puede invertir en los espacios públicos que la misma comunidad definió: vías, parques, zonas verdes, alumbrado y redes de servicios públicos sin barreras jurídicas. Además, las familias obtienen reconocimiento de sus predios, lo que les permite acceder a mejoramiento de vivienda, créditos y solicitar a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la titulación de su predio.

Con esta legalización, la administración distrital completa 33 desarrollos de origen informal beneficiados a través de los instrumentos de Legalización y Formalización Urbanística. En total se han viabilizado 32 hectáreas para intervención distrital, impactando a cerca de 10.358 habitantes.

Estos son los barrios legalizados y formalizados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán: