Enfrentamientos armados en Guaviare: Al menos 50 presuntos muertos por choque entre disidencias

Las presuntas facciones disidentes bajo el mando de los supuestos líderes alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ habrían protagonizado un crudo enfrentamiento armado este miércoles en una zona rural de San José del Guaviare, un hecho de violencia extrema motivado presuntamente por la disputa del control territorial y las rentas ilícitas, el cual habría dejado un saldo trágico de hasta 50 supuestos combatientes fallecidos.

De acuerdo con los primeros reportes de inteligencia en la zona, la cifra inicial apuntaba a más de una treintena de víctimas, aunque las estimaciones de las autoridades sugieren que el número final de cuerpos podría escalar al medio centenar. Entre los caídos en este supuesto combate se encontraría alias ‘Negro primo’, señalado por las autoridades de ser uno de los presuntos cabecillas principales de la estructura conocida como la ‘Carolina Ramírez’, lo que representaría un fuerte remezón en la línea de mando de este grupo armado.

Este violento escenario obedece, supuestamente, a una feroz guerra interna por acaparar las fuentes de financiación en la región suroriental del país. Informes preliminares indican que las extorsiones y el narcotráfico son los principales motores de estas disputas que amenazan constantemente el orden público. Ante la gravedad de la situación, la Fuerza Pública ha iniciado un amplio despliegue en el territorio para verificar la magnitud real de los hechos, recuperar el control de la zona y evitar afectaciones directas a la población civil.

Resulta fundamental subrayar que, en el marco del respeto a las garantías legales, cualquier señalamiento sobre los participantes o cabecillas de estos supuestos enfrentamientos debe enmarcarse en la presunción de inocencia. Pese a los reportes de inteligencia o de la fuerza pública, corresponderá única y exclusivamente a los entes de investigación y a una sentencia judicial firme determinar las responsabilidades penales definitivas y confirmar oficialmente las identidades y antecedentes de los implicados.