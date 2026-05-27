Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 28 de mayo de 2026 en Bogotá y Gachancipá

–(Foto EAAB). Este jueves 28 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 28 de mayo de 2026

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Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos se Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El

Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector,

Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín de Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales, Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 Timiza

Afectación Area Occidente:

De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B

Afectación Area Oriente 1:

De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá

Afectación Area Oriente 2:

De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal

De la Calle 6 (Avenida Americas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy, Bosa

Argelia

De la Avenida Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81A a la Carrera 82

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

San Cristóbal, Usme

Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso, Nueva Gloria

De la Calle 53 S a la Calle 46B Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 4 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Gachancipá, Cundinamarca

Municipio de Gachancipá

10:00 a.m.

14 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.