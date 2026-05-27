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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 27 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 27 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5102 – La 5ta 1 – Tarde 0090 – La 5ta 7

    Culona
    Día 3121 – Noche

    Astro Sol
    4990 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    7446 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 1198 – La 5ta 9 – Noche 8501 – Conejo

    Chontico
    Día 5420 – La 5ta 2 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8008 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 2030 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 832 – Noche

    Play Four
    Día 2250 – Noche

    Samán
    Día 7168

    Caribeña
    Día 7056 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 1202 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 2175 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3209 La 5ta 3 – Tarde 3274 – La 5ta 7

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