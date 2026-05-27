Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 27 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 27 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5102 – La 5ta 1 – Tarde 0090 – La 5ta 7
Culona
Día 3121 – Noche
Astro Sol
4990 – Signo Géminis
Pijao de Oro
7446 – La 5ta 6
Paisita
Día 1198 – La 5ta 9 – Noche 8501 – Conejo
Chontico
Día 5420 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 8008 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 2030 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 832 – Noche
Play Four
Día 2250 – Noche
Samán
Día 7168
Caribeña
Día 7056 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 1202 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 2175 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 3209 La 5ta 3 – Tarde 3274 – La 5ta 7