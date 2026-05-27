Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 600 emergencias durante la semana del 19 al 24 de mayo

Foto: Bomberos de Bogotá.

En la semana pasada, del 19 al 24 de mayo de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 615 casos. El 44 % de estos casos fueron en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Chapinero y Ciudad Bolívar.

Entre los incidentes relevantes, se atendieron 24 incendios, 29 incidentes por lluvias, 42 rescates, 72 emergencias con materiales peligrosos y 74 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:

Incendios:

14 estructurales.

Seis vehiculares.

Cuatro forestales.

Incidentes por lluvias:

31 relacionados con árboles.

Dos relacionado con inundaciones.

Rescates:

Cuatro vehiculares.

14 urbanos.

18 de animales

Seis de otros tipos.

Materiales peligrosos:

35 por gases.

33 por líquidos inflamables.

Cuatro de otros tipos.

Otros:

25 atenciones Prehospitalarias (APH).

44 incidentes con abejas.

Cinco casos suicidas.

El Cuerpo de Bomberos también registró algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, la entidad señala algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Suba:

Usaquén: Siete incidentes con animales.

Engativá: Ocho incidentes con animales.

Chapinero: Tres atenciones prehospitalarias.

Teusaquillo: Tres incidentes con árboles.

Kennedy: Nueve incidentes con árboles.

Suba: Diez incidentes con animales.

Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 16.550 casos.