Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 600 emergencias durante la semana del 19 al 24 de mayo
Foto: Bomberos de Bogotá.
En la semana pasada, del 19 al 24 de mayo de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 615 casos. El 44 % de estos casos fueron en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Chapinero y Ciudad Bolívar.
Entre los incidentes relevantes, se atendieron 24 incendios, 29 incidentes por lluvias, 42 rescates, 72 emergencias con materiales peligrosos y 74 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:
Incendios:
- 14 estructurales.
- Seis vehiculares.
- Cuatro forestales.
Incidentes por lluvias:
- 31 relacionados con árboles.
- Dos relacionado con inundaciones.
Rescates:
- Cuatro vehiculares.
- 14 urbanos.
- 18 de animales
- Seis de otros tipos.
Materiales peligrosos:
- 35 por gases.
- 33 por líquidos inflamables.
- Cuatro de otros tipos.
Otros:
- 25 atenciones Prehospitalarias (APH).
- 44 incidentes con abejas.
- Cinco casos suicidas.
El Cuerpo de Bomberos también registró algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, la entidad señala algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Suba:
- Usaquén: Siete incidentes con animales.
- Engativá: Ocho incidentes con animales.
- Chapinero: Tres atenciones prehospitalarias.
- Teusaquillo: Tres incidentes con árboles.
- Kennedy: Nueve incidentes con árboles.
- Suba: Diez incidentes con animales.
Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 16.550 casos.