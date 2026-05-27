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    Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió más de 600 emergencias durante la semana del 19 al 24 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Bomberos de Bogotá rescataron a siete jóvenesFoto: Bomberos de Bogotá.

    En la semana pasada, del 19 al 24 de mayo de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió un total de 615 casos. El 44 % de estos casos fueron en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Chapinero y Ciudad Bolívar. 

    Entre los incidentes relevantes, se atendieron 24 incendios, 29 incidentes por lluvias, 42 rescates, 72 emergencias con materiales peligrosos y 74 por fuera de estas categorías (otros). La atención a estos incidentes se distribuyó de esta forma:

    Incendios:

    • 14 estructurales.
    • Seis vehiculares.
    • Cuatro forestales.

    Incidentes por lluvias:

    • 31 relacionados con árboles.
    • Dos relacionado con inundaciones.

    Rescates:

    • Cuatro vehiculares.
    • 14 urbanos.
    • 18 de animales
    • Seis de otros tipos.

    Materiales peligrosos:

    • 35 por gases.
    • 33 por líquidos inflamables.
    • Cuatro de otros tipos.

    Otros:

    • 25 atenciones Prehospitalarias (APH).
    • 44 incidentes con abejas.
    • Cinco casos suicidas.

    El Cuerpo de Bomberos también registró algunas cifras de la atención a emergencias por localidad. En particular, la entidad señala algunas cifras importantes para las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Suba:

    • Usaquén: Siete incidentes con animales.
    • Engativá: Ocho incidentes con animales.
    • Chapinero: Tres atenciones prehospitalarias.
    • Teusaquillo: Tres incidentes con árboles.
    • Kennedy: Nueve incidentes con árboles.
    • Suba: Diez incidentes con animales.

    Bogotá sigue comprometida con la atención a emergencias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En lo corrido de 2026, los Bomberos de Bogotá han atendido 16.550 casos.

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