    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este jueves 28 de mayo de 2026 en Bogotá, Zipaquirá y Tocancipá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 28 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.

    Localidad de Barrios Unidos

    Barrio La Esperanza. De la calle 65 a calle 67 entre carrera 14 a carrera 16 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Localidad de Bosa

    Barrio San Bernardino I. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 74 Sur a calle 76 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m.

    Localidad de Chapinero

    Barrio Chapinero Central. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 56 a calle 58 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio El Chicó. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 89 a calle 91 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Estrella del Sur. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 69 Sur a calle 71 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Centro Fontibón. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 17 a calle 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio Villemar. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 95 a calle 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio El Jazmín. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 98 a carrera 100 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

    Localidad de Los Mártires

    Barrio Ricaurte. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 28 a carrera 30 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Ortezal. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Puente Aranda. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 49 a carrera 51 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Puerta del Sol. De la carrera 108 a carrera 112 entre calle 139 a calle 142 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Belalcázar. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Horizontes Norte. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 181 a calle 183 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Tocancipá, Cundinamarca

    Municipio de Tocancipá. Sector El Verganzo – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Municipio de Tocancipá. Vereda Verganzo – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Zipaquirá, Cundinamarca

    Municipio de Zipaquirá. Vereda Río Frío – Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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