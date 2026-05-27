Puentes de la autopista Sur con avenida Bosa avanzan y ya alcanzan un 44 %

Foto: IDU.

El proyecto de la autopista Sur con avenida Bosa alcanzó un 44 % de avance de obra y ya completó el izaje de 21 de las 32 vigas del puente que eliminará los semáforos en esta intersección y dará continuidad a la avenida Las Torres.

“Este proyecto se firmó en el 2022, y debió estar terminado en el 2025. Cuando llegamos (enero de 2024) estaba en el 6 % y ya superamos el 44 % de avance. Cuando tengamos las 32 vigas izadas, arrancaremos con los trabajos en el tablero, por donde pasarán los vehículos. Estamos trabajando para cumplir con la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán para que en el 2027 este puente esté terminado”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Para agilizar la ejecución de la obra y reducir las afectaciones a la movilidad, esta Administración, junto con el contratista del proyecto Consorcio CC Intersección avenida Bosa, implementará a partir de junio la tecnología de Pipe Jacking, que permite instalar redes de servicios públicos de forma subterránea, sin necesidad de realizar excavaciones a zanja abierta. Gracias a esta alternativa constructiva, no será necesario hacer cierres totales en la autopista Sur, en sentido Soacha–Bogotá ni la avenida Bosa, en la calzada Bosa–Terminal del Sur.

“Buscamos tecnología para avanzar en este proyecto: Pipe Jacking. Una metodología para enterrar las tuberías y no tener la excavación de zanja abierta. Importante recalcar que son más de 500 personas que están trabajando de día y de noche para izar estas vigas (la instalación se realiza en horario nocturno y se adelantan las demás actividades en el día) para que no tengamos inconvenientes en la movilidad”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

Foto: IDU.

Características de los puentes

El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones tipo “oreja”, que mejorarán la movilidad entre la autopista Sur, la avenida Bosa, la NQS y Ciudad Bolívar.

El primer puente tendrá una longitud aproximada de 288 metros y conectará Ciudad Bolívar con Bosa, mientras que el segundo contará con cerca de 260 metros y permitirá la conexión en sentido Bosa–Ciudad Bolívar. Ambos puentes tendrán un gálibo (altura) de 5,74 metros para facilitar el paso vehicular.

Adicionalmente, el proyecto incluye cuatro orejas o conexiones vehiculares, con longitudes que oscilan entre los 80 y 113 metros, aproximadamente, las cuales permitirán los movimientos entre Ciudad Bolívar, Bosa y la autopista Sur, mejorando la conectividad y la fluidez del tránsito en este importante corredor del sur de Bogotá.

Además, la estructura incluye un bicipuente que conectará Bosa y Ciudad Bolívar, mejorando la movilidad de peatones y ciclistas, así como la conexión con la autopista Sur hacia Soacha y Ciudad Bolívar. La estructura tendrá cerca de 284 metros de longitud, 7 metros de ancho y un gálibo (altura) de 5,76 metros.

Ampliación de la avenida Las Torres

La prolongación de la avenida Las Torres contempla la construcción de 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos, 1,30 kilómetros de ciclorruta, más de 30 mil m2 de espacio público y cerca de 22 mil m2 de zonas verdes. El proyecto beneficiará a más de 1,6 millones de personas y mejorará la movilidad en barrios de Bosa como María Cano, La Estancia, La Valvanera, La Despensa, José Antonio Galán y La Estación.

Avances en gestión predial que permitieron la continuidad de la obra

Esta Administración realizó las gestiones necesarias para completar el 100 % de los predios requeridos para el proyecto y garantizar su desarrollo y ejecución.