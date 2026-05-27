Defensoría emitió alerta para Balboa, Cauca, por riesgo de choque entre grupos armados por corredor estratégico para el narcotráfico

–Debido a la presencia sostenida del frente Carlos Patiño de la disidencia de alias Iván Mordisco y la posible incursión de la columna móvil Fredy Ortiz de la autodenominada coordinadora nacional ejército Bolivariano, disidente de la segunda Marquetalia, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para el municipio de Balboa, en el Cauca.

Niñas, niños y adolescentes, mujeres, firmanes de paz, docentes, servidoras y servidores públicos, el personero municipal, entre otros, son los grupos poblaciones que están en riesgo y deben ser protegidos con urgencia, precisó la Defensoría.

El escenario de alto riesgo en Balboa se configura porque se trata de un corredor estratégico militar y zona de retaguardia para grupos armados ilegales que delinquen en el sur de este departamento y el norte de Nariño.

Balboa es un punto central y de paso obligado para la movilidad hacia el municipio de Argelia y zonas del Pacífico, lo que lo convierte en un objetivo para el control de rentas ilícitas provenientes de la minería de oro y el tráfico de coca, advierte la Defensoría

Añade que no se descarta que estas dinámicas se exacerben tras la ruptura de pactos de no agresión y la reciente emisión de panfletos del disidente estado mayor conjunto, que desde marzo prohíbe el ingreso de organismos humanitarios y de verificación al territorio. Asimismo, la cercanía con enfrentamientos en Cumbitara (Nariño) genera un riesgo del conflicto hacia corregimientos como Pureto, en jurisdicción de Balboa.

Los lugares advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia son la cabecera municipal de Balboa y su zona centro, incluyendo las veredas Pradera, Potrero Largo, El Cachimbo, Parnazo, El Mirador, Sanabria, San Fernando, La Esperanza, Cresta de Gallo, Brisas del Ri?o, El Diviso Buenavista, Villanueva, La Galani?a, Los Guaduales, La Primavera, Campo Bello, Alto Campo, Bello Bajo, El Parai?so, Miravalle, La Esmeralda, Cabuyo Alto y Cabuyo Bajo.

Igualmente, corren peligro las y los habitantes de los corregimientos Pureto, Bermeja, San Alfonso, Olaya, La Planada, Plan Grande, Guadualito, El Vijal y Lomitas (que involucra a 29 veredas).

Alerta sobre materialización de graves consecuencias humanitarias

Entre agosto y septiembre del 2025, hubo un patrón de homicidios selectivos contra líderes sociales como José Erlery Velasco (excandidato a la Alcaldía), Leonel Imbachí (presidente de una junta de acción comunal) y Cristian Arnobio Valencia [miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam)]. Estas acciones han generado un ambiente de temor y silenciamiento social que debilita el tejido organizativo local.

Los grupos armados no estatales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil. Esto se manifiesta a través de la imposición de restricciones a la movilidad nocturna (toque de queda a partir de las 8:00 p. m. ordenado vía WhatsApp) y la exigencia de portar documentos de identidad personales y de vehículos. Adicionalmente, han sido documentadas citaciones bajo coacción a líderes y comunidades en la cordillera del Patía para exigir la salida de la fuerza pública de la zona.

También se han documentado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que incluye el aumento progresivo de la instalación de minas antipersonal (MAP) en las veredas La Palma y El Cairo, a pesar de que Balboa fue certificado como libre de sospecha hace cinco años. De igual forma, es advertido el uso de drones con artefactos explosivos en ataques contra caravanas militares que transitan hacia Argelia, lo que representa un alto riesgo de impacto indiscriminado para la población civil.

Grupos poblacionales en peligro

El riesgo es especialmente alto para las infancias y adolescencias, vulnerables al reclutamiento forzado y la instrumentalización, como ocurrió en agosto del 2025 en San Alfonso, con la desaparición de dos adolescentes de 14 y 15 años.

Las mujeres enfrentan riesgos específicos de violencias basadas en género agravadas por el control armado, mientras que los líderes de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa (Ascatbal) y de Coccam siguen siendo blanco de estigmatización y ataques.

Otras personas que enfrentan peligros son las y los servidores públicos, docentes, el personero municipal, transportadores y firmantes de paz.

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones en su ATI 012 de 2026 a diversas entidades del orden nacional y territorial, como los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gobernación del Cauca, entre otras.

Las recomendaciones están orientadas a impulsar una respuesta rápida en materia de disuasión de la amenaza (fortalecimiento de control en corredores y sistemas antidrones), protección urgente para liderazgos y niñas, niños y adolescentes, acción humanitaria para la adecuación de albergues y acceso a la justicia para investigar los patrones de violencia sistemática.

Como llamado insistente, la Defensoría les solicita a los entes competentes a implementar sus deberes bajo una perspectiva de seguridad humana y protección integral.