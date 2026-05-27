Ataque con explosivos contra Batallón del Ejército en la Guajira dejó 12 militares heridos y grandes destrozos

–(Imagen LGH). Con cilindros bomba lanzados desde un vehículo fue atacado el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, ubicado en el kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, entre Riohacha y Maicao, en la Guajira, con un saldo de 12 uniformados heridos y cuantiosos daños materiales.

Las cargas explosivas cayeron en la entrada de la guarnición militar y en los alojamientos de la tropa, informó el comando de la Primera División del Ejército, que atribuyó la acción terrorista al Eln.

El ataque se produjo a las 12:20 de la madrugada de este miércoles cuando los uniformados dormían.

En un comunicado, el mando militar rechazó categóricamente el acto terrorista que además de los soldados, puso en riesgo la integridad de la población civil. De hecho varias viviendas aledañas resultaron afectadas.

«Esta acción criminal, que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado Eln, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes», añadió.

Igualmente señaló que las tropas de la Primera División mantienen el despliegue operacional en la zona, fortaleciendo las medidas de seguridad y trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y demás autoridades para velar la protección de los ciudadanos y ubicar a los responsables de este atentado terrorista.

«Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la soberanía y la estabilidad del territorio nacional».