Policía desmantela banda criminal señalada de robar más de $3 mil millones de subsidios destinados a familias vulnerables

–La Policía Nacional informó que uniformados de la Dijin, en coordinación con la Fiscalía, desmantelaron una organización criminal señalada de robar más de 3 mil millones de pesos en subsidios destinados a las familias más vulnerables del país.

En operativos simultáneos realizados en Medellín, Barranquilla y Montería, fueron capturadas once personas de la banda dedicada a la suplantación de identidades, manipulación de huellas dactilares y fraude informático para desviar recursos de programas sociales del Estado. Entre los capturados figura el presunto cabecilla conocido con el alias de ‘Yeimar’.

Durante los allanamientos fueron incautados computadores, celulares, discos duros, lectores biométricos e insumos utilizados presuntamente para falsificar documentos y cometer los cobros fraudulentos.

Los capturados deberán responder por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, abuso de confianza y falsedad personal.