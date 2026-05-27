Joven colombiano se suicidó en centro concentración de la «migra» en EE.UU (VIDEO)

–(Imagen ilustrativa migrantes detenidos). Un joven colombiano retenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido por sus siglas en inglés ICE o la «migra», murió en aislamiento tras suplicar hablar con su madre. El hombre fue identificado como Brayan Rayo Garzón, quien hacia trabajos de pintura y albañilería en Misuri. El muchacho pidió reiteradamente atención psicológica y que le permitieran una llamada a su madre, pero fue ignorado, en vista de lo cual decidió el suicidio.

En un video grabado compartido por el sistema seguridad del centro de concentración de migrantes se aprecia cuando Brayan mira fijamente la cámara y seguidamente se hace la señal de la cruz y se introduce en su litera, de la cual no salió más. Luego se muestra al personal del penal tratando de revivirlo, sin éxito.

Murió en aislamiento tras suplicar hablar con su madre Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso… pic.twitter.com/SYGwtrWXyK — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2026

Paradójicamente, Immigration and Customs Enforcement, aseguró en su cuenta en X:

-Todos los detenidos reciben 3 comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo.

-Los inmigrantes ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados.

-Dietistas certificados evalúan las comidas.

-De hecho, ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones de EE.UU. que albergan a ciudadanos estadounidenses reales, puntualizó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó sobre el dramático caso y ordenó a la cancillería enviar una nota de protesta y puntualizó que «el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos».

De otro lado, informó que otro extranjero de nacionalidad colombiana, cuya identidad no reveló, fue detenido en sus oficinas a las cuales llegó para su entrevista de asilo. «Mientras evaluábamos a un extranjero de Colombia, nuestro personal descubrió una condena por DUI y cargos por asalto agravado con arma mortal de grado felonía y batería de grado felonía».

Y añadió: «América no está abierta a aquellos que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses».

A propósito del caso del joven colombiano Brayan Rayo Garzón, una investigación de la agencia de noticias Associated Press estableció que las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se están suicidando a un ritmo sin precedentes.

Según el análisis, al menos 10 detenidos, todos hombres, se han quitado la vida desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, una cifra que supera con creces el crecimiento de la población detenida. El informe señala que desde octubre se han registrado siete suicidios, la mayor cantidad en un año fiscal en la historia de la agencia, que solía reportar una o ninguna muerte de este tipo anualmente.