EE.UU bombardeó otra ‘narcolancha’ en aguas del Pacífico; murió un tripulante y dos sobrevivieron (VIDEO)

–El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó este miércoles que la víspera ejecutó un ataque letal contra otra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico Oriental, en el que murió un presunto «narcoterrorista» y dos sobrevivieron.

«El 26 de mayo, bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta de la Lanza Sur llevó a cabo un ataque cinético letal en un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas», afirmó el SOUTHCOM en una publicación en X, compartiendo el video de la acción militar.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

«La inteligencia confirmó que el barco estaba transitando a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», agregó.

Además precisó que un narco-terrorista masculino fue asesinado durante esta acción, y dos más sobrevivieron. Tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes. No hubo bajas en las fuerzas militares de los Estados Unidos». (Información RT).