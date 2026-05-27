Petro propuso pacto para frenar expansión bananera y garantizar más agua potable al Caribe

–Un pacto para disminuir la producción de banano en la región Caribe, en especial en la zona del Magdalena propuso el presidente Gustavo Petro como mecanismo para destinar más cantidad de agua potable a la población y no tanto al negocio exportador.

Al intervenir en el evento ‘Diálogo social con pescadores y comunidades productivas’, que se realizó en la ciudad de Ciénaga, el mandatario aseguró que en la región bananera “hay demasiadas plantaciones de banano» y que por ello “hay que recortar esa plantación, ese volumen de banano, de tal manera que fluya el agua hasta aquí (Ciénaga), para el servicio del ser humano, porque la prioridad es el ser humano, después los negocios», aseguró.

El presidente se lamentó de que gobiernos anteriores hayan puesto primero el negocio exportador “y matan al ser humano, a nuestros propios hijos».

Además, reiteró que una de sus prioridades ha sido el agua potable para Santa Marta, proyecto que está estancado porque los técnicos iban a poner la planta desalinizadora, que convierte el agua de mar en agua potable, muy cerca del sector hotelero.

“Yo frené el proyecto, perdí un tiempo, en este momento está el lote en el norte de la ciudad, estamos esperando a que se concrete la compra de la desalinizadora para que el norte de Santa Marta y la ciudad en general tenga más agua», explicó.

Luego, añadió, los técnicos se dieron cuenta de que hay que bombear mucho el agua para que llegue a la ciudad, porque la planta queda al nivel del mar.

Sin embargo, el jefe de Estado insistió en que, para solucionar definitivamente el problema del agua potable en el departamento del Magdalena, y en general en toda la costa Caribe, es lograr el ordenamiento territorial alrededor del agua.

“Se necesita que el Ministerio de Medio Ambiente dé unos lineamientos alrededor del ordenamiento del territorio, que básicamente es el ordenamiento de la población alrededor del agua, dejando espacio al agua y recuperar el espacio que se le ha quitado, como el que tenía en la represa de Urrá, que dejó centenares de miles de hectáreas inundadas, el fenómeno del frente Ártico, la región más afectada», sostuvo el mandatario.

A lo anterior se suma, agregó el presidente, es que los grandes cuerpos de agua se han venido desecando, y puso como ejemplo el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Hay unas regiones del Caribe que tienen más agua que otras, y es donde desembocan los grandes ríos. Pero digo esto porque la Ciénaga Grande, que estaba mucho mejor antes y con más pesca y más calidad y más cantidad de agua, se está secando. Es producto de la crisis climática, pero también creo que es producto de la gente que vive ahí: produce esas tierras, las plantaciones de banano se quedan con el agua y no se la entregan a la gente, esos bananos van a exportación, como en Urabá, y al exportar banano, pues estamos exportando el agua que necesitamos», concluyó el jefe de Estado.