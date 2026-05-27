Shakira le da un inesperado agradecimiento a Piqué

–(Imagen captura de video @shakira). La cantante colombiana Shakira dio un inesperado agradecimiento a su exesposo, el futbolista español retirado Gerard Piqué, durante una entrevista con el diario británico The Times, donde habló sobre los sentimientos que tiene hacia el padre de sus dos hijos: Milan, de 13 años; y Sasha, de 11, quienes son su «prioridad» junto a su carrera profesional, y que «por ahora» prefiere no tener «nada de romance» en su vida porque disfruta su tiempo a solas.

Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane and Erling Haaland

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«Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy», dijo la cantante cuando le preguntaron sobre su relación con Piqué y su ruptura con él en 2022. Shakira agregó que tras la disolución de su matrimonio, pasó «por mucho dolor» porque «soñaba con conservar para siempre» a la familia que tenían. Sin embargo, remarcó, que «de una manera inesperada» se ha convertido «en una persona más sabia, o al menos, más fuerte».

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Este hilo te encantará el porque nuestra @Shakira es la reina máxima de la industria!

??? pic.twitter.com/OwElbJTXG4 — ????????????? Shakira Fandom ? (@isfreud) May 25, 2026

(Información RT).