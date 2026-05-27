Supersalud continúa intervención forzosa de la EPS Coosalud

–El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional que había dejado sin efectos temporales la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de inmediato la administración integral de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud.

Asimismo, dispuso que los representantes legales de la EPS “procedan de manera inmediata a restituir la administración integral de la EPS a la Superintendencia Nacional de Salud», en el marco de la intervención que continúa vigente.

El fallo también ordena a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales» para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención.

De igual forma, el Tribunal ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República realizar un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención de la EPS Coosalud.

Tras la decisión judicial, la Superintendencia Nacional de Salud designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor para garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de losservicios y la protección del derecho a la salud de más de tres millones de afiliados de la EPS Coosalud.

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó restituir de manera inmediata la administración integral de #Coosalud a la #Supersalud. El superintendente @QuinteroCalle respalda esta decisión y anunció que en las próximas horas se designará un nuevo agente interventor para asegurar… pic.twitter.com/Z6WTZZdamb — Supersalud (@Supersalud) May 26, 2026

Actualmente, la EPS concentra el mayor número de afiliados en Valle del Cauca (496.616), Antioquia (467.360), Norte de Santander (379.211), Bolívar (364.808), Atlántico (339.478), Santander (334.984) y Magdalena (296.949), regiones donde la Supersalud mantendrá seguimiento especial para asegurar la continuidad en la atención de los usuarios.???