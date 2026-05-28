EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para extender la tregua por 60 días; falta la aprobación de Trump

–Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero Trump aún no ha dado su aprobación final, reporta Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses y una fuente regional involucrada en los esfuerzos de mediación.

Según las fuentes del medio, los términos del acuerdo estaban prácticamente definidos el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus superiores.

Los funcionarios estadounidenses afirmaron que los iraníes les habían comunicado que ya consiguieron luz verde de su parte y estaban preparados para firmar el pacto. Desde Teherán, sin embargo, no se ha confirmado esta información.

Los negociadores estadounidenses notificaron a Trump de los detalles del pacto final acordado, pero el presidente no se apresuró a firmarlo. «Comunicó a los mediadores que necesita un par de días para reflexionar», comentó a Axios un funcionario estadounidense.

El memorando de entendimiento de 60 días estipularía, según el medio, que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz sería «sin restricciones», sin peajes de parte de Irán, y el país persa tendría que retirar todas las minas de la vía marítima en un plazo de 30 días.

EE.UU., por su parte, también levantaría su bloqueo naval a Irán, pero solamente en proporción al restablecimiento del tráfico marítimo comercial, y se comprometería a negociar el alivio de las sanciones antiiraníes y la liberación de los fondos congelados, así como un mecanismo para ayudar a Irán a empezar a recibir mercancías y ayuda humanitaria.

El documento también incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, mientras los primeros temas que se abordarían durante esos 60 días de tregua serían la eliminación de uranio altamente enriquecido de Irán y cómo abordar su programa de enriquecimiento. (Información RT).