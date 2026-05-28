Gobierno dispone de $67.272 millones en subsidios para asegurar cultivos agrícolas frente al fenómeno de El Niño

–El Gobierno Nacional anunció que a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), habilitará $67.272 millones para subsidiar la adquisición de seguros agropecuarios para proteger los cultivos frente al fenómeno de El Niño.

Asimismo, a través de pilotos de aseguramiento se están protegiendo 6.183 caficultores frente a déficit o exceso de precipitación, con activación automática por índices climáticos, los cuales representan una suma asegurada total de $55.371 millones y se asegurarán 3.308 productores que clasifiquen como ACFEC en 6 departamentos frente a fenómenos de exceso de lluvia y déficit hídrico, lo cual representa una suma asegurada potencial de $15.329 millones.

El Fenómeno de ‘El Niño’, que se ha caracterizado en nuestro país por el aumento de las altas temperaturas, el déficit hídrico y eventuales sequías en algunos territorios, representa una amenaza significativa para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país. Conscientes de esta situación, el Ministerio de Agricultura entregará desde el próximo 1 de julio, un subsidio a la prima de hasta 85% para los pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores y hasta un 35% para un mediano productor. Por ejemplo, si un campesino adquiere una póliza comercial con un costo de $1.000.000, el Gobierno nacional asumirá hasta $850.000 del valor total de la prima, por lo que el beneficiario solo debe pagar un saldo neto de $150.000 más el IVA del 5%.

Con el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), el Ministerio de Agricultura busca reforzar su política de gestión integral del riesgo para proteger la Agricultura Campesina Familiar Étnica y Comunitaria (ACFEC).

“En esta Revolución por la Vida, proteger a quienes producen los alimentos del país, también significa anticiparnos a los riesgos que trae la crisis climática. Con este incentivo al seguro agropecuario estamos respaldando a las campesinas, los campesinos y productores para que no enfrenten solos los retos derivados del fenómeno de El Niño. Estamos trazando una estrategia integral con más garantías, más resiliencia y con herramientas reales para seguir sembrando, produciendo y sosteniendo la seguridad alimentaria de Colombia”, afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Con los recursos que destinó el Ministerio de Agricultura en el primer semestre para el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), se han beneficiado 19.467 campesinos, campesinas y productores, protegiendo 41.073 proyectos productivos, valorados en $368.585 millones. Entre los sectores asegurados se destacan el café, esquemas de multiactividad; el arroz, el plátano, la papa, yuca, cacao y maíz.

«La seguridad alimentaria del país depende de la resiliencia financiera de quienes producen los alimentos. Con estos incentivos para la compra de una póliza agropecuaria, buscamos que un año de fenómeno de El Niño no signifique la quiebra de un productor, sino que cuente con el respaldo que le permita volver a sembrar ante cualquier eventualidad», explicó Jimena Ruiz, presidenta (e) de Finagro.

Para acceder al ISA, los productores deberán solicitarla a través de las aseguradoras que cubren el ramo agropecuario.

Otros instrumentos para hacerle frente al Fenómeno del Niño

Gracias a los recursos que a lo largo del 2026 ha dispuesto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Finagro, también se tienen disponibles otros instrumentos que buscan promover nuevas inversiones con apoyo de la política de gestión integral de los riesgos agropecuarios, fortalecer la capacidad de prevención, adaptación y recuperación del campo colombiano frente a eventos climáticos extremos:

• Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR)

Orientado específicamente a disminuir la vulnerabilidad de los productores ante déficit o exceso hídrico. A través de este instrumento se hace un abono de hasta el 40% al saldo de crédito si se invierte en sistemas de riego o infraestructura hídrica, acciones que son importantes en escenarios de eventos El Niño.

• Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA)

Con este instrumento se fomenta la inclusión financiera de las asociaciones campesinas y se apoya la reducción de su vulnerabilidad frente a riesgos agroclimáticos, sanitarios, financieros y de mercado. A través del IIGRA se puede acceder a crédito con tasas de interés bajas y fijas e incentivos de hasta 40% a la inversión que se abonan al saldo de la deuda y hasta del 80% para la compra de un seguro agropecuario, así como subsidios para acompañamiento técnico en gestión de riesgos e incentivo al ahorro.

• Línea Especial de Crédito para Desarrollo Productivo

Subsidio a la tasa de interés para pequeños productores de ingresos bajos, equivalente a una tasa mensual desde el 0,5%. Ejemplo: por cada $1.000.000 de crédito, una productora de cacao pagaría solo $5.000 de interés mensual.

Para acceder a estos incentivos, los campesinas y campesinas deben acercarse al Banco Agrario y demás bancos y cooperativas.