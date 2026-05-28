En menos de 24 horas EE.UU bombardea otra lancha en el Pacífico; deja dos muertos más y van 194 (VIDEO)

–Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que mataron, este miércoles, a dos personas más en un nuevo bombardeo –el segundo en menos de 24 horas esta semana– a una embarcación supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico, en aguas del Pacífico sur. Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque en desarrollo de la operación «Lanza del Sur» contra el narcotráfico, según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, adjuntando, como siempre, el respectivo vídeo de la acción ejecutada n aguas internacionales.

El Comando Sur (SOUTHCOM) argumentó que la embarcación atacada estaba «operada por organizaciones designadas como terroristas» y que «transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental» para el tráfico de drogas.

El video granuloso en blanco y negro que acompaña la nota muestra parte del bote oculto por un recuadro antes del ataque, luego una gran explosión y, después, los restos humeantes en el agua. En las imágenes no se ve a ningún sobreviviente.

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

Esta es la segunda embarcación bombardeada en menos de 24 horas esta semana por el Comando Sur, responsable de los operativos militares estadounidense contra el narcotráfico en la región.

El martes 26 de mayo reportó el primer ataque «ordenado por su comandante, el general Francis L. Donovan, contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas», argumentando que «transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental».

En esa oportunidad «un narco-terrorista masculino fue asesinado durante esta acción, y hubo dos sobrevivientes», señaló, advirtiendo que «tras el enfrentamiento», USSOUTHCOM «notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes».

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

(Información DW).