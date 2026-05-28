Estación Granja deja de operar temporalmente en sentido occidente – oriente

Foto: TransMilenio.

Por obras de emergencia asociadas a una filtración de agua en la Calle 80, desde las 6:00 a. m. de hoy jueves 28 de mayo, la estación Granja – Carrera 77 deja de operar temporalmente en sentido occidente – oriente por cierre de calzada.

La medida tendrá una duración aproximada de 24 horas. Para facilitar tu viaje, los servicios H20 y G22 realizarán parada adicional en la estación Av. Cali.

Planea tus desplazamientos con anticipación a través de TransmiApp.

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