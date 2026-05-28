    • Bogotá

    Estación Granja deja de operar temporalmente en sentido occidente – oriente

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Pieza gráfica sobre el anuncio del cierre de la estación la GranjaFoto: TransMilenio.

    Por obras de emergencia asociadas a una filtración de agua en la Calle 80, desde las 6:00 a. m. de hoy jueves 28 de mayo, la estación Granja – Carrera 77 deja de operar temporalmente en sentido occidente – oriente por cierre de calzada.

    La medida tendrá una duración aproximada de 24 horas. Para facilitar tu viaje, los servicios H20 y G22 realizarán parada adicional en la estación Av. Cali.

    Planea tus desplazamientos con anticipación a través de TransmiApp.

    A través de la cuenta de X encuentra más detalles de este cierre: 

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