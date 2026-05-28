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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 28 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 28 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0665 La 5ta 2 – Tarde 2200 – La 5ta 2

    Culona
    Día 1654 – Noche

    Astro Sol
    6138 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    4191 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 5507 – La 5ta 9 – Noche 0365 – Mico

    Chontico
    Día 7559 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4764 – La 5t: 1 – Noche

    Sinuano
    Día 9978 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 992 – Noche

    Play Four
    Día 1745 – Noche

    Samán
    Día 9597

    Caribeña
    Día 3679 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 5177 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 6019 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8124 – La 5ta 8 – Tarde 8477 – La 5ta 1

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