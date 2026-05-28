Resultados de las loterías y chances de este jueves 28 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 28 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0665 La 5ta 2 – Tarde 2200 – La 5ta 2
Culona
Día 1654 – Noche
Astro Sol
6138 – Signo Virgo
Pijao de Oro
4191 – La 5ta 3
Paisita
Día 5507 – La 5ta 9 – Noche 0365 – Mico
Chontico
Día 7559 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 4764 – La 5t: 1 – Noche
Sinuano
Día 9978 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 992 – Noche
Play Four
Día 1745 – Noche
Samán
Día 9597
Caribeña
Día 3679 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 5177 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 6019 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 8124 – La 5ta 8 – Tarde 8477 – La 5ta 1