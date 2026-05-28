    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,646.58 (vigente 29 de mayo)
    -Euro $ 4,207.80
    -Bitcoin US$ 73.624,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,05%
    -UVR: $ 411,90
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,16
    -Petróleo Brent US$ 89,02
    -Oro-Compra Banco de la República $ 490.930,95

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