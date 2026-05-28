Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves mayo 28, 2026 -Dólar TRM: $ 3,646.58 (vigente 29 de mayo) -Euro $ 4,207.80 -Bitcoin US$ 73.624,90 Tasa de Interés -DTF: 10,05% -UVR: $ 411,90 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,16 -Petróleo Brent US$ 89,02 -Oro-Compra Banco de la República $ 490.930,95 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConsejo de Estado ordena al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 29 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Se agilizarán obras para mejorar abastecimiento de gas en el país Giovanni Alarcón M. martes enero 26, 2016 Nacional Con más casas gratis y una meta de 10 mil viviendas de cuota inicial llega el Gobierno Nacional al Huila Giovanni Alarcón M. viernes junio 17, 2016 Nacional Alrededor del 20% de la población colombiana sufre de algún trastorno mental Iván Briceño martes mayo 9, 2023 Nacional Eln suspendió ciclo de negociaciones y pidió una «reunión extraordinaria» Ariel Cabrera martes abril 9, 2024