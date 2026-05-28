-Dólar TRM: $ 3,646.58 (vigente 29 de mayo)

-Euro $ 4,207.80

-Bitcoin US$ 73.624,90

Tasa de Interés

-DTF: 10,05%

-UVR: $ 411,90

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,16

-Petróleo Brent US$ 89,02

-Oro-Compra Banco de la República $ 490.930,95