Irán realiza ataque en represalia tras ofensiva de EE.UU

–Las fuerzas iraníes realizaron este jueves un ataque de represalia contra posiciones de EE.UU. en la región tras una ofensiva de Washington contra la República Islámica.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comunicó que la operación se efectuó en respuesta a un bombardeo estadounidense en una zona cercana al aeropuerto de la ciudad portuaria de Bandar Abbas en el golfo Pérsico. El objetivo fue una base aérea de EE.UU. desde donde se originó el ataque, precisaron.

«Esta respuesta constituye una seria advertencia al enemigo: ningún acto de agresión quedará impune, y si se repite, nuestra respuesta será aún más contundente», advirtieron sin revelar mayores detalles sobre la operación.

Previamente, Reuters reportó que el Ejército estadounidense bombardeó una instalación militar iraní en el área del estrecho de Ormuz, en medio de la frágil tregua entre Washington y Teherán y las conversaciones para alcanzar la paz.

De acuerdo con la fuente, el emplazamiento militar representaba una «amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz».

Al mismo tiempo, la agencia iraní Fars News informó que se escucharon tres explosiones en Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país persa ubicado en la estratégica vía marítima.

Donald Trump anunció el sábado de la semana pasada que, tras una «muy buena» llamada telefónica con distintos jefes de Estado de Oriente Medio, un acuerdo de paz con Irán estaría muy cerca de concretarse. «Actualmente se están debatiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciará en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz se abrirá», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, el mandatario norteamericano no cesó en sus amenazas contra la nación persa. La misma jornada, afirmó que existía un «50/50» de posibilidades de lograr un acuerdo con Irán o, por el contrario, hacerlos «volar por los aires» reanudando la guerra.

Este lunes, EE.UU. llevó a cabo ataques en el sur de Irán para «proteger» a sus tropas desplegadas en la región de eventuales «amenazas» procedentes del país persa. (Información RT).