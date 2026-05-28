La ‘Llantatón’ llega a Suba! Prepárese y lleve las llantas en desuso este jueves 28 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a toda la ciudadanía y vecinos de la localidad de Suba para que participen en la gran jornada de ‘Llantatón’, que busca la recolección de llantas en desuso este jueves 28 de mayo de 2026, en la carrera 118# 132A – 05

Esta jornada no requiere de inscripción previa y recibirá llantas de automóviles, bicicletas y motos en buen o mal estado. La Administración distrital hace un llamado a propietarios de montallantas, servitecas y otros establecimientos acopiadores para que se comprometan con el adecuado almacenamiento y manejo de estos elementos mediante su disposición correcta en los centros de acopio del Distrito.

El material recolectado será analizado para su aprovechamiento, bien sea a nivel energético o como insumo para nuevos procesos de producción.

¿Qué hacer con las llantas usadas?

Las llantas usadas son residuos especiales. Por esta razón, y por los riesgos que pueden generar en el ambiente, la salud de las personas y la seguridad vial, no deben ser abandonadas en la calle, andenes, enterradas o almacenadas a cielo abierto.

Luego de cumplir con su ciclo útil, se deben entregar a un gestor autorizado que se encargue de su manejo. La SDA cuenta con el Visor Geográfico Ambiental (visorgeo.ambientebogota.gov.co), una herramienta en la que es posible ubicar los puntos fijos de recolección de residuos especiales y peligrosos que hay en Bogotá.