Alerta en Vichada y Caquetá: Colombia alcanza récord histórico de 16 zonas de disputa por grupos armados

Este jueves se reveló que Colombia ha alcanzado una preocupante cifra de 16 zonas de disputa y confrontación, protagonizadas por supuestos miembros de grupos armados ilegales. La agudización de este conflicto, que suma dos nuevos focos recientemente identificados en el departamento de Vichada y en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), responde a la presunta intención de estas estructuras delictivas de expandir su poderío, dominar nuevos territorios y afianzar su control social en puntos estratégicos del país.

Esta nueva cifra representa un incremento sin precedentes en la historia reciente de la nación frente a las dinámicas de violencia. Para dimensionar la gravedad de la situación, el pico más alto de choque territorial registrado previamente ocurrió en el año 2022, cuando se contabilizaron apenas siete zonas de confrontación armada. En la actualidad, expertos en seguridad y fundaciones de análisis de paz estiman que habría más de 27.000 personas alzadas en armas, lo que evidencia una gran capacidad de adaptación y la continuidad de delitos graves como el presunto reclutamiento forzado.

Los recientes puntos de tensión involucran a distintas facciones ilegales que buscan hegemonía regional. En el caso del Vichada, los hostigamientos y enfrentamientos se estarían presentando entre la guerrilla del ELN y la llamada Segunda Marquetalia, facción liderada por el presunto excomandante alias ‘Iván Márquez’. De manera simultánea, en la región de San Vicente del Caguán, la pugna territorial enfrentaría a esta misma Segunda Marquetalia contra las supuestas disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

El recrudecimiento de las disputas armadas en estas regiones genera una especial alarma institucional, sobre todo por la cercanía de la jornada electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que estos dos nuevos puntos de confrontación coinciden plenamente con su más reciente mapa de riesgos, catalogando a Vichada y Caquetá como territorios en riesgo extremo por factores de violencia. Este complejo panorama supone un desafío mayúsculo para las autoridades de cara a garantizar la seguridad ciudadana durante las elecciones presidenciales que se celebrarán este próximo domingo.