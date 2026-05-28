Procuraduría Investiga a seis Ministros por presunta participación en política

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó en Colombia la apertura de una serie de investigaciones disciplinarias que recaen sobre seis ministros del actual Gobierno nacional. Esta decisión se puso en marcha con el firme propósito de esclarecer si los altos funcionarios habrían incurrido en una presunta participación indebida en política, presuntamente utilizando sus cargos e influencia para inclinar la balanza en la actual contienda electoral.

El jefe del Ministerio Público detalló ante los medios de comunicación que el radar de la entidad no se limita únicamente al gabinete ministerial, sino que abarca un total de 142 servidores públicos que están siendo indagados por la misma causa. Dentro del avance de estas pesquisas, Eljach advirtió que el caso de uno de los ministros se encuentra en una etapa bastante adelantada, a tal punto que ya estaría listo para la aparente formulación de un pliego de cargos, demostrando celeridad frente a las denuncias de una supuesta intervención gubernamental.

No obstante, y como pilar de la institucionalidad, el ente de control hizo un llamado a la prudencia legal, asegurando que todos los procedimientos se regirán por estrictos estándares jurídicos. El procurador reiteró que es indispensable respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los involucrados. Hasta que no se emitan los fallos disciplinarios correspondientes, los funcionarios solo enfrentan presuntas conductas indebidas, ya que la responsabilidad definitiva solo la determina la conclusión legal del proceso.

Este histórico anuncio eleva la tensión en el panorama político del país, respondiendo a múltiples quejas radicadas ante la Comisión de Acusación y de Seguimiento Electoral. La Procuraduría se ha comprometido a brindar resultados rápidos a la ciudadanía, ya sean positivos o negativos para los investigados, con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema democrático y sancionar a los supuestos responsables de desequilibrar la balanza en época de elecciones.