MinDefensa: Disidencias de las Farc se están matando entre sí en el Guaviare por control del narcotráfico y otras economías ilícitas; hay menores entre los muertos

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre la grave situación de orden público que se presenta en el departamento del Guaviare por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá» y sostuvo que se están matando entre sí por el control del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.

Concretamente, el jefe de la cartera de Defensa señaló en su cuenta en X que las estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas.

Subrayó que el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad» y añadió:

«Estos graves hechos evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas, y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad».

El ministro de Defensa destacó que las tropas del Ejército, que se encuentran en la zona desarrollando misiones de protección a la población civil y fortaleciendo el Plan Democracia, se han desplazado al punto selvático para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional.

«De manera articulada, también se adelantan coordinaciones con Medicina Legal y las autoridades competentes para la realización de los actos urgentes y los procedimientos correspondientes. Una vez se consolide la información oficial, será comunicada oportunamente a la opinión pública», reseñó Sánchez.

El ministro reiteró su llamado a todos los integrantes de estas estructuras, afirmando que «aún están a tiempo de desmovilizarse, salvar sus vidas y regresar a la legalidad».

Finalmente precisó: «No descansaremos hasta identificar a los principales responsables de este hecho y neutralizarlos con toda la capacidad institucional del Estado».

De otro lado, el ministro de Defensa reiteró las recompensas por información que conduzca a la captura de alias ‘Chala’, ‘Primo Gay», cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’, hasta $500 millones por el primero y $640 millones por el segundo. Señaló que estos criminales, responsables de torturas, dolor y violencia contra familias y campesinos, intentan evadir la justicia mediante engaños. Ambos delinquen en el departamento de Antioquia.

La Fuerza Pública mantiene su ofensiva total contra la estructura 36 y cualquier criminal que atente contra el pueblo, precisó.

Alias 'Chala', 'Primo Gay' y 'Calarcá' son amenazas directas para el pueblo colombiano. Estos criminales, responsables de torturas, dolor y violencia contra familias y campesinos, intentan evadir la justicia mediante engaños. Ofrecemos hasta $500 millones por 'Chala' y $640… pic.twitter.com/j7dZQUW1Gv — Mindefensa (@mindefensa) May 27, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, hizo los pronunciamientos luego de liderar una nueva sesión del CONPES orientada a revisar las necesidades estratégicas del sector y fortalecer de manera integral las capacidades operacionales y tecnológicas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

En esta jornada participan la viceministra para la Planeación y Estrategia, Angelica Verbel, junto con la Cúpula Militar y Policial, articulando esfuerzos para modernizar capacidades, fortalecer la seguridad, proteger a nuestros uniformados y mejorar el control y la presencia institucional en tierra, aire, mar y ríos.