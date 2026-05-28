Petro vuelve a terciar en la campaña presidencial en concentración popular en Sincelejo; dijo que el pueblo tiene que decidir «los caminos de la vida o de la muerte»

–Aunque sin citar nombres, a 4 días de las elecciones, el presidente Gustavo Petro terció nuevamente en la campaña electoral en una concentración popular en la ciudad de Sincelejo, Sucre: “Ustedes tienen la palabra, amigos y amigas. Queda en ustedes hoy la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida, sea por los caminos de la muerte, tristes que serán. Vida o muerte», precisó el mandatario.

«Esa es la decisión. No voy a decir quiénes con nombre propio son los de la muerte y tampoco quiénes de la vida. Ustedes, a decidir», complementó, advirtiendo, además, que, después de las elecciones, volverá a Sincelejo para promover la recolección de firmas con el fin de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que, según afirmó, permitiría concretar las reformas sociales que pendientes en el país.

«Aquí estaré si las decisiones son correctas, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia”, puntualizó.

El Presidente @petrogustavo aseguró que, si el pueblo decide continuar el proyecto de transformación del país en las próximas elecciones, volverá a convocar a la ciudadanía para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario afirmó que las reformas sociales “no… pic.twitter.com/VuBunrHYCP — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 28, 2026

Asimismo, pidió no regresar a épocas marcadas por la violencia y el miedo en los territorios.

“Que las noches vuelvan a ser de baile bajo las estrellas, que los danzarines y las danzarinas traten de alcanzarlas porque eso es el ser humano y no que tengamos que escondernos detrás de una puerta que hay que cerrar temprano porque uno no sabe quiénes van a llegar vestidos de negro y con metralleta al cinto”, afirmó.

El presidente Petro aseguró que las reformas sociales promovidas por el Gobierno nacional han enfrentado obstáculos en el Congreso de la República y cuestionó a algunos parlamentarios, a quienes acusó de impedir el avance de esas iniciativas.

“Para que la reforma ya no sean promesas, para que con las reformas sociales no nos extorsionen porque algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente y eso no va más”, expresó.

No obstante, el mandatario insistió en que no tiene interés en mantenerse en el poder y afirmó que la propuesta de una eventual Constituyente no busca favorecer una reelección presidencial.

“Hay que lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo, haga él mismo las reformas sociales que necesita, yo no me quiero reelegir, no me gusta el poder”, sostuvo.

El presidente Petro señaló que el objetivo de las reformas planteadas por el Gobierno nacional es transformar áreas como el sistema pensional, la legislación laboral, la salud y los servicios públicos.

“Es que el pueblo necesita la reforma pensional, es que el pueblo necesita aún más las reformas laborales, es que el pueblo necesita la reforma a la salud y cambiar el sistema de servicios públicos para que la luz en la costa no sea un robo como lo es actualmente”, afirmó.

En el evento ‘Petro le cumplió a Sucre’, que se realizó en la Avenida Mariscal de la ciudad de Sincelejo, el mandatario hizo un balance de su gestión y aseguró que “Colombia, por primera vez, y como resultado de todos los programas del Gobierno del Cambio, tiene menos gente pobre y más clase media».

“De acuerdo con el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), desde 2024, y por primera vez desde que somos República, la parte más grande de la población colombiana ya no es pobre. Nunca antes habíamos tenido ese hecho», aseguro.

“Hoy la mayor parte de la población, desde 2024 y espero que terminemos así 2026, la mayor parte de la población es de la clase media. ¿Y eso qué significa? Que millones y millones de hombres y mujeres que tenían hambre antes de este gobierno, que eran excluidos, que no tenían educación para su juventud y no había para un plato de sopa, que no había el derecho a una pensión, que no había el derecho a una universidad, que no había el derecho a comprar la comida para el hijo y la hija, han dejado de ser pobre en este Gobierno del Cambio», insistió el jefe de Estado.

También se refirió al medio salario mínimo que hoy reciben las madres cabezas de familia, con hijos y sin marido. “Hoy podemos decir que tenemos un logro, que es un logro nacional, una gran victoria de Colombia porque a través de entregarle ese subsidio que sabemos ellas van a convertir en comida para sus hijos. Así bajamos por completo la tasa de desnutrición y de mortalidad infantil por desnutrición».

Sobre el tema agregó: “Hoy lo podemos decir con certeza: bajamos a la mitad el número de bebés que morían de hambre, frente a lo que dejó el gobierno anterior».

También resaltó el aumento del 23% en el salario mínimo vital. “Cómo no vamos a enorgullecernos de que la persona que no trabaja, que tenía que venderle tintos o empanadas a ese mismo trabajador, que no ganaba el salario vital, hoy pueda tener más ingresos, porque un salario vital significa, ni más ni menos, que toda familia que tenga gente trabajadora y asalariada puede comer el mínimo suficiente para no aguantar hambre».

El jefe de Estado señaló que, por este indicador “la FAO tiene que decir Colombia es uno de los países que más esfuerzo ha hecho en el mundo, y en este gobierno, para sacar a la población del hambre, de la hambruna, y hoy las familias de Colombia tienen más comida que antes, en la nevera o en la cocina, y eso se llama vivir mejor. Cómo no sentirnos orgullosos de eso», concluyó el presidente Petro.