Putin advierte: «El escenario en el que millones de personas perderían sus empleos por la IA es real»

–(Imagen captura de pantalla). El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves sobre los riesgos que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) puede plantear para la humanidad en el mercado laboral. Además, señaló que «el mercado laboral se está reconfigurando» ante esta nueva realidad.

«Es un escenario muy real en el que millones de personas perderán su empleo o se verán obligadas a cambiar de actividad. Profesiones enteras pueden desaparecer, ya que la inteligencia artificial sustituirá al ser humano», advirtió.

Putin: "El escenario en el que millones de personas podrían perder sus empleos por la IA es real" pic.twitter.com/ZknGhPFlNk — RT Última Hora (@RTultimahora) May 28, 2026



El mandatario añadió que en una serie de ámbitos relacionados con la automatización de procesos, la preparación y el análisis de documentación y el desarrollo de código informático, la IA ya está sustituyendo al personal de nivel inicial, y en un futuro previsible también podría reemplazar al personal de nivel intermedio.

«Estos procesos son irreversibles e inevitables», dijo.

Putin: Hay que prepararse para los cambios que traerá el desarrollo de la IA y, mejor aún, aprovecharlos como motor del crecimiento económico. https://t.co/7CHtGxxafA pic.twitter.com/EUsr4qLVqq — RT en Español (@ActualidadRT) May 28, 2026

Putin destacó que Rusia comprende tanto los riesgos del desarrollo de las tecnologías basadas en la IA como las oportunidades que estas brindan. «Al mismo tiempo, el progreso no se detiene. Hay que estar preparados para los cambios que aún están por venir y, mejor aún, utilizarlos como motor de un crecimiento económico acelerado», indicó.

En este sentido, señaló que Rusia es una de las pocas naciones capaces de crear modelos soberanos de IA y que también «posee ciertas ventajas competitivas».

Asimismo, Putin agregó que en el país se han adoptado y se están aplicando programas nacionales y sectoriales destinados a la implantación de la IA en diversos ámbitos de la vida social.

El presidente hizo estas declaraciones durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático, celebrado en Astaná (Kazajistán), donde actualmente se encuentra en una visita de Estado. (Información RT).