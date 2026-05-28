Trabajo sí hay: acceda a 200 vacantes de salud en Feria de Empleo en Ciudad Bolívar este jueves 28 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 200 vacantes en el sector salud para personas con estudios técnicos, tecnólogos y profesionales con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves 28 de mayo de 2026. Asiste al barrio a la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

Accede a 200 vacantes en el sector salud, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Vacantes para técnicos, tecnólogos y ? profesionales.

? Requisitos: Experiencia mínima de seis meses.

Asiste este jueves 28 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m. a la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, ubicada en la diagonal 62 sur #20F-20.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

No olvides llevar tu documento de identidad y hoja de vida impresa.

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