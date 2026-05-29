Atención: Ley seca en Bogotá comienza este viernes a las 6 p.m. por elecciones presidenciales

–La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la Ley Seca a partir de este viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de junio en toda la ciudad capital. La medida forma parte del plan adoptado por la Secretaría Distrital de Gobierno, de acción interinstitucional para garantizar un ejercicio democrático transparente, seguro y en paz en las elecciones presidenciales de este domingo.

Adicionalmente, la Décima Tercera Brigada del Ejército expidió la Resolución 00004131 de 2026, mediante la cual suspende en Bogotá la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas, expedidos a personas naturales y jurídicas, desde las 6:00 a. m. de este sábado 30 de mayo de 2026, hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio de 2026.

La disposición rige también en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta, y el departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno.

Esta medida se aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país. La excepción acoge también al personal activo y a los veteranos de la Fuerza Pública, así como a los profesionales oficiales de la reserva, entre otros.

En caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, se mantendrá la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en la jurisdicción señalada en la resolución y bajo las mismas excepciones, desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio de 2026, hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026.

La ciudad capital contará con 21 Puestos de Mando Unificado (PMU Electoral) y todas las medidas de seguridad y acompañamiento institucional en las localidades, según lo dispuso la Administración Distrital en el marco de la 7a Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

En la sesión, el Secretario Distrital de Gobierno, junto con delegados del Ministerio del Interior, la Registraduría Distrital del Estado Civil, la Fuerza Pública y los organismos de control, confirmó el cumplimiento del 100% de los requerimientos técnicos, logísticos y operativos exigidos para la capital de la República.

Destacó que tras un riguroso ciclo de planeación que inició en 2025 y avanzó de manera anticipada, se contará con toda la logística para asegurar las condiciones de 1.083 puestos de votación, 18.156 mesas de votación, para un potencial censo en la capital de 6.101.409.

La Secretaría de Gobierno certificó que se ha cumplido a cabalidad con el suministro y soporte de todo el material operativo: desde la señalización y los afiches ciudadanos, hasta las urnas triclave y el soporte en hardware (computadores portátiles en préstamo, memorias USB y discos duros) requerido por la Registraduría para el correcto procesamiento de los datos.

En materia de movilidad, la logística de transporte se encuentra plenamente desplegada. El Distrito dispuso de un parque automotor de 300 vehículos en total, de los cuales 50 están asignados con exclusividad para apoyar las tareas de la Registraduría. Un primer examen de esta capacidad se realizó con éxito el pasado 16 de mayo mediante un simulacro de preconteo que involucró 42 vehículos institucionales y 8 adicionales en alquiler.

En lo referente al orden público, el Comité Técnico Electoral de Seguridad y Transporte estructuró un plan de acción riguroso que incluye las siguientes medidas:

-Despliegue de PMU: Durante la jornada del 31 de mayo operarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales, permitiendo el monitoreo en tiempo real de cada rincón de la ciudad.

-Cero Denuncias: Las autoridades confirmaron que, a la fecha, no se han recibido reportes ni denuncias de riesgo o constreñimiento frente al proceso de las elecciones de Presidente y Vicepresidente, lo que marca un panorama de óptima normalidad democrática.

-Control de Orden Público: Ya se encuentra en fase de elaboración el Decreto de Ley Seca que regirá en la capital. Asimismo, se coordinó el tradicional acto protocolario de apertura en la Plaza de Bolívar.

-Protección del Sumapaz: Se ratificó el esquema especial para el traslado seguro de los pliegos electorales desde la localidad rural de Sumapaz hasta el puesto censo en Corferias.

-Convivencia: Se ha estructurado la disposición estratégica de los Gestores de Convivencia para hacer presencia en los puntos que requieran un acompañamiento preventivo, articulados con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).

El engranaje del Distrito también se soporta en un robusto contingente humano para apoyar la jornada: 280 funcionarios han sido designados como claveros, 70 operarán en funciones de apoyo directo, 341 actuarán como claveros de apoyo y un grupo estratégico de 1.292 servidores distritales han sido asignados como jurados de votación.

Planeación con visión de futuro (Segunda Vuelta). Demostrando la experiencia en la administración de la gobernanza electoral de la ciudad, el Distrito informó que ya se encuentra adelantando mesas de concertación preventivas de cara a una eventual segunda vuelta presidencial (proyectada para junio).

Específicamente, se sostuvieron reuniones con colectivos y entidades locales para reprogramar las fechas de sus festivales urbanos, previniendo que coincidan con la jornada electoral del 21 de junio, optimizando así el uso del espacio público y el pie de fuerza de las autoridades.

Con este balance de preparación exhaustiva y un 100% de cumplimiento en las obligaciones legales y logísticas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno extienden una invitación a toda la ciudadanía a acudir masivamente y en total tranquilidad a las urnas este 31 de mayo.